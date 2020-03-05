Kırıkkale'de 2 bin 413 kişiye madde bağımlılığı eğitimi Kırıkkale'de ‘Asıl Olan Hayattır, Hayatta Boşluk Kabul Etmez’ projesi

Kırıkkale'de ‘Asıl Olan Hayattır, Hayatta Boşluk Kabul Etmez’ projesi kapsamında 2019 yılında 2 bin 413 kişiye madde bağımlılığına yönelik eğitimler verildiği bildirildi.

Kırıkkale Valiliği himayelerinde ‘Asıl Olan Hayattır, Hayatta Boşluk Kabul Etmez’ projesi, Ahiler Kalkınma Ajansının desteğiyle, kamu kurum kuruluş ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle başlatıldı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Rektör Yardımcısı Mehmet Başalan, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gönüllü kuruluşların yetkilileri katıldı. Kent genelinde paydaş kurumlar tarafından desteklenen toplantıda, proje kapsamında yürütülen çalışmalar ve bilinçlendirmeye yönelik projeler hakkında katılımcılara bilgiler verildi. ‘Asıl Olan Hayattır, Hayatta Boşluk Kabul Etmez’ projesi kapanış toplantısında katılımcılara hitap eden Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, gençlerin her türlü zararlı bağımlılıktan kurtulması gerektiğini vurgulayarak, madde bağımlılığının il düzeyinde tamamen bitirilmesi için çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.



"Çalışmalarımızı daha da geliştirmeyi planlıyoruz"

Ülkede uyuşturucu ile mücadele konusunda önemli kararlar alınarak çok mesafeler kat edildiğinin ve uyuşturucuya kesinlikle taviz verilmeyeceğinin altını çizen Sezer, “Bizim bu illetle mücadele kadar, bu illete bir şekilde bulaşmış kişi ya da kişilerle mücadelenin yanı sıra onların ıslah ve tedavileri gibi bir görevimiz daha var. Bu kapsamda Huzur Köy adı altında 3 milyon TL hibe ile Bağımlılıkla Mücadele Yataklı Rehabilitasyon Merkezi yaparak çalışmalarımızı daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Merkezde bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin tamamı verilecek, madde kullanan 19 yaş ve üzeri bağımlı bireyler burada tedavi edilerek sosyal hayata entegrasyonları sağlanacak. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarımıza, Ahiler Kalkınma Ajansına, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerine, gönüllü destekçilerimize çok iş düşüyor. Bu vesileyle katılımınızdan ve başarılı desteklerinizden dolayı teşekkür ederim” dedi.



Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş ise, Valilik himayesinde, İl Sağlık Müdürlüğünün yürütücülüğünü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile bir derneğin ortaklığını yaptığı projede; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü paydaş kurum olarak projeye destek sağladığını, 2014 yılında başlayan projenin devamı niteliğinde olan “Asıl Olan Hayattır, Hayat Da Boşluk Kabul Etmez” projesi kapsamında 2018 tarihinde 261 bin 594 lira 40 kuruş hibe desteğiyle faaliyete geçtiğini kaydetti.



"2 bin 413 kişiye madde bağımlılığına yönelik eğitimler verilmişti"

Proje dahilinde uygulanan program kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Ağırtaş, “İl Sağlık Müdürlüğümüzce bağımsız bina tahsis edilip gerekli tadilat işlemleri yapılmıştır. Merkezimiz içerisinde pastacılık sınıfı, çömlek ve seramik sınıfı, bilgisayar sınıfı, ortak alanlar, görüşme odaları oluşturulmuştur. Sağlıklı yaşam sınıfında 1 proje koordinatörü, 1 proje yürütücüsü, 1 psikolog ve 2 sosyal çalışmacı görüşme ve etkinlikler yapmaktadır. 2019 yılı içerisinde birimimizde rehabilitasyon amacıyla takip ettiğimiz kişilerden 34’ü İşKur destekli Toplum Yararına Program kapsamında değerlendirilmiş; 10’u çömlek ve seramik, 15’i grafik tasarım kursuna katılmıştır. Proje dâhilindeki 33 birey ise pastacılık kursuna katılarak sertifika almıştır. Ayrıca bu kişilere yönelik gezi programı düzenlenmiştir. Kırıkkale Adliye binasında 2019 tarihi itibariyle açılan Bağımlılıkla Mücadele Biriminde 1 hemşiremiz de rehberlik çalışması yapılarak toplam 150 kişiyi merkezimize yönlendirmiştir. Kişilere ve ailelere yönelik 370 bireysel görüşme, 305 aile görüşmesi, 166 grup çalışması, 30 ev ziyareti gerçekleştirilip birey ve ailelerin ihtiyaçları belirlenerek gerekli psikososyal destek sağlanmıştır. Ayrıca 2019 yılı içerisinde 2 bin 413 kişiye madde bağımlılığına yönelik eğitimler verilmiştir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce deneyimli antrenörler eşliğinde sportif faaliyetler yapılmaktadır" dedi.

Program sonrasında rehabilitasyon süresince Seramik ve Çömlek Atölyesinden eğitim alan gençler tarafından yapılan el ürünleri çini sergisi yetkililer tarafından gezildi.

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