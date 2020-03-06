Minik öğrencilere hijyen ve sağlıklı beslenme eğitimi

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi ile Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi personelleri tarafından Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Ana Okulu minik öğrencilerine yönelik eğitici bilgiler verildi.

Slayt ve görsel olarak desteklenen eğitimde minik öğrencilere yönelik temizlik ve hijyen konusunda Uzm. Dr. Neslihan Yukarıkır bilgiler verirken, sağlıklı beslenme konusunda ise Diyetisyen Elif Özer bilgiler sundu. Çocukların yoğun ilgi ve alakaları ile karşılaşılan eğitimde minik öğrenciler akıllarına takılan soruları yetkili personellere sorarak cevap buldular. Etkinliğe Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Hafçı da katılarak destek verdi. Eğitimde yeterli ve dengeli beslenmenin doğumdan ölüme kadar insan yaşamı boyunca yalnız fizyolojik gereksinimin giderilmesi için olmadığını ifade edilirken aynı zamanda psikolojik ve sosyolojik gereksinimlerin giderilmesinde de önemli bir yer tuttuğunu belirtildi. Öte yandan çocukların okula başladıklarında daha önce karşılaşmadığı pek çok mikropla aynı anda karşılaşıldığı, okulun ilk dönemlerinde çok sık hasta olduklarını, bu hastalık sürecini en aza indirmek için bazı tedbirlerle kişisel hijyenin miniklere öğretilmesi gerektiği de bildirildi.

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