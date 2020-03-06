Öğrenciler uzay çadırında hem eğlendi hem de öğrendi Minik öğrencilerin uzay heyecanı

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde kurulan Uzay Küresi çadırında verilen eğitimde öğrenciler hem eğlendi hem de öğrendi.

Bahşılı Barbaros İlkokulunda kurulan platform ile okuldaki öğrencilere, gezegenler görsel olarak anlatıldı. Planetaryum çadırında 360 derece görüntü eşliğinde gerçekleşen sanal uzay yolculuğunda, İlçe Kaymakam Ahmet Altun ile Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler, gezegenler, galaksi, deniz altı, dinozorlar ve geçmiş dönemler hakkında hem bilgilendi hem de eğlendi. İlçede, öğrencilerin yaş grupları da dikkat alınarak sosyalleşmesinin yanı sıra gelişmesine katkı sağlayacak bu tür etkinliklerinde devam edileceği bildirildi.



"Genç beyinler daha çabuk algılıyor"

Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kırıkkale’de belediye olarak bir ilki gerçekleştirdik. İnsan beş duyu organıyla öğrenebiliyor. Burada hem görsel hem de işitsel olarak çadırın içinde uzaydaki fotoğraflarla slaytlarla bir animasyon hazırlandı. Onları gösteriyor. Bu bittikten sonra denizin altındaki canlılarla ilgili bilgiler ve animasyonlar gösteriliyor. Bu genç beyinler her şeyi çabuk algılama özelliğine sahip. İnşallah büyüdükleri zaman belediye başkanı, kaymakam, vali oldukları zaman da 'okulumuzda böyle bir görsel oluşturmuşlardı' diye bilinçaltında kalsın diye bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.



"Amacımız çağa ayak uydurmak"

İlçe Kaymakam Ahmet Altun ise "Bugün burada amacımız çağa en güzel şekilde ayak uydurması. Hiçbir yenilikten geri kalmaması. Özellikle uzay çağındayız, teknoloji çağındayız. İstedik ki çocuklar görsün uzay nasıldır, uzay nedir, Bunları görsel bir şekilde görsünler, etkilensinler. Bunun için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Her türlü konuda bizim yanımızdalar" ifadelerini kullandı.

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