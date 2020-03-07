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Başkan Saygılı'dan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı

İHA

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tarihin her sayfasında üstün kahramanlık örneği sergileyen kadınlar, tarihe adlarını altın harflerle yazdırdıklarını söyledi.

Başkan Saygılı'dan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tarihin her sayfasında üstün kahramanlık örneği sergileyen kadınlar, tarihe adlarını altın harflerle yazdırdıklarını söyledi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Her zaman ve her ortamda bizlere desteklerini esirgemeyen, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız sunan;sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi olan kadınlarımıza başarı, mutluluk ve sağlık dileyerek 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.
Kadınların Türk toplumunda, tarihinde ve aile yaşamında her zaman seçkin ve saygın bir yere sahip olduğunu belirten Saygılı, şunları kaydetti:
"Milli Mücadele dönemi boyunca ülkemizin işgalinden kurtuluşa yöneldiği yolda da hep ön cephede olmuşlar. Bugün düşman işgalinden temizlenmiş vatan toprağının her karışında emekleri ve göz yaşları bulunmaktadır. Tarihin her sayfasında üstün kahramanlık örneği sergileyen kadınlarımız tarihe adlarını altın harflerle yazdırmışlardır. Bugün gelişen dünyamızda ise kadınların toplum hayatındaki önemi gün geçtikçe artmakta ve daha iyi anlaşılmaktadır. Bizleri hedeflerine taşıyacak olan, gelişmiş bir toplum olma yolunda sağlam adımlarla ilerlememizi sağlayacak olan yine kadınlarımızdır. Bu nedenle konumlarını güçlendirmek toplumların en önemli hedefleri arasında olmalıdır."
Saygılı, "Bir kez daha, her şeyin en güzeline layık olan Mehmetçiklerimizi yetiştiren vatanın bağrına gönderen şehit annelerimizin, kadın çalışma arkadaşlarımın, çok değerli hanımefendilerin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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