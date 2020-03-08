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Futbol maçında taraftarlar İdlib şehitlerini andı, isimleri tek tek okundu

İHA

Kırıkkale BA'nın Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'n (BAL) 21. haftasında Çubukspor'u konuk ettiği maçta, Esad rejiminin alçak saldırısı sonucu İdlib'de şehit olan askerler unutulmadı, isimleri tek tek okundu.

Futbol maçında taraftarlar İdlib şehitlerini andı, isimleri tek tek okundu

Kırıkkale BA’nın Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’n (BAL) 21. haftasında Çubukspor’u konuk ettiği maçta, Esad rejiminin alçak saldırısı sonucu İdlib’de şehit olan askerler unutulmadı, isimleri tek tek okundu.
Kırıkkale Fikret Karabudak Stadı’na gelen binlerce taraftara belediye tarafından Türk bayrağı dağıtıldı. Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kulübü tribünündeki taraftarlar, ellerinde Türk bayrakları ve şehit askerlerin fotoğraflarının olduğu pankartlar taşıyarak “şehitler ölmez vatan bölünmez” diyerek sloganlar attı. Şehit askerlerin isimleri anons edildi ve taraftarlar bu anonslara "burada" diyerek karşılık verdi.
Maç öncesinde gazetecilere açıklama yapan Kırıkkale Büyük Anadoluspor taraftar lideri İlyas Yağlı, “Bugün burada böyle bir etkinlik yapmak için karar verdik İdlib’teki şehitlerimiz için. 33 tane şehidimizi anıyoruz bugün. Ne kadar üstünden vakit geçse de onlar bizim her zaman yüreğimiz de kalbimizde. Buradan baş sağlığı diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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