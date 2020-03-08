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Kırıkkale BA, 3 puanı 2 golle aldı

İHA

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 21. haftasında Kırıkkale BA, sahasında karşılaştığı Çubukspor'u 21 yendi.

Kırıkkale BA, 3 puanı 2 golle aldı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 21. haftasında Kırıkkale BA, sahasında karşılaştığı Çubukspor’u 21 yendi.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. grupta mücadele eden Teknik Direktör Hasan Basri Kara yönetimindeki Kırıkkale Büyük Anadoluspor, ligin 21. haftasında grubun 8. sırasında bulunan Çubukspor'u kendi sahasında konuk etti. Fikret Karabudak Stadı'nda oynanan maçta kırmızılacivertli ekip, rakibini 21 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Batuhan Kolak, Umut Ali Alaraş, Mehmet Eren Küçükkeçeci ve Kemal Ögen dörtlüsünün yönettiği maçta Kırıkkale BA'yı galibiyete taşıyan golleri Oğuzhan Demirel ile Cüneyt Öztürk (Kendi kalesine) atarken, konuk ekip Çubukspor'un tek golünü ise Tolga Kara kaydetti.
Kırmızılacivertli ekip, maç sonu galibiyet sevincini ise şeref tribününde karşılaşmayı sonuna kadar izleyen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Genel Meclis Üyesi Başkanı Murat Çaykara, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz taraftarlar ile birlikte paylaştı. Kırıkkale BA, bu galibiyet ile puanını 53'e çıkarırken, Çubukspor ise 28 puanda kaldı. Kırıkkale BA, önümüzdeki hafta deplasmanda Bartınspor'un konuğu olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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