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Tarla kavgasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi

İHA

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada tabanca ile vurularak öldürülen 3 kişiden 2'si toprağa verildi.

Tarla kavgasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada tabanca ile vurularak öldürülen 3 kişiden 2'si toprağa verildi.
Dün gece geç saatlerde iddiaya göre, Ü.G. ile akrabaları Hidayet N., Harun G., Soner G. (28), Rezzak G. (38), Yaşar D. (56), Sadık D. (30) ve Soner Y. (21) arasında ilçedeki pazar yerinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Ü.G.'nin yanında bulunan tabanca ile açtığı ateş sonucu Hidayet N. ve Harun G. olay yerinde, Yaşar D. ise kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayda Soner G., Rezzak G., Sadık D. ve Soner Y. de yaralandı. Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince KırıkkaleAnkara karayolu üzerinde yakalandı. Kavgada hayatını kaybeden Hidayet N. ve Yaşar D., bugün Keskin Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mezarlığı'na defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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