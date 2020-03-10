Günde 15 gram tuz kullananlar dikkat: Aşırı tuz, birçok hastalığa davetiye çıkarıyor Türkler olması gerekenden 3 kat fazla tuz tüketiyor Türkler günde 15 gram tuz tüketiyor Uzmanlar günde 5 gramdan az tuz tüketilmesini öneriyor Aşırı tuz tüketimini azaltmanın 5 yolu

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, sağlıklı yetişkinler için alınması önerilen günlük 5 gramlık tuz miktarının Türkiye'de üç kat fazla tüketimle 15 gram olduğu belirtildi.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünce 915 Mart 2020 Dünya Tuza Dikkat Haftası nedeniyle tuz kullanılmasıyla ilgili yapılan açıklamada, aşırı tuz tüketiminin kan basıncını yükseltmekte ve inme, kalp krizi, kalp hastalıkları riski riskin artmasına sebep olduğu ifade edildi.



"Tuz miktarını günde 5 gramdan az olarak öneriliyor"

Sağlıklı yetişkinler için önerilen ortalama günlük tuz miktarı yaklaşık 5 gram iken Türkiye’deki günlük tuz alım ortalamasının kişi başı yaklaşık 15 gram olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünya Sağlık Örgütü; hipertansiyon, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları başta olmak üzere obezite, diyabet ve bazı kanser türlerinden korunmak ve kemik sağlığını olumsuz etkilememek amacıyla günlük olarak tüketilmesi gereken tuz miktarını günde 5 gramdan az olarak önermektedir. Yetişkinlerde hipertansiyon, kalp hastalıkları riski ve inmenin azaltılmasında tuz alımının azaltılması etkilidir. Tuz tüketiminin alımı ve kan basıncı arasında direkt bir ilişki vardır. Tuz alımı azaltıldığında uzun dönemde inme riski ve kardiyovasküler hastalıklar azalmaktadır. Türkiye’de tuz tüketimi ihtiyacın 23 katı kadardır."



Açıklamada aşırı tuz tüketimini azaltmanın 5 yolu ise şu şekilde aktarıldı:

"Yapılan yemeklerde kullandığınız tuz miktarını yavaş yavaş azaltın, ağız tadınız zamanla az tuza alışacaktır. Yemeklerinizi lezzetlendirmek için tuz yerine; çeşitli baharatlar, dereotu, maydanoz, limon ve sarımsak gibi besinler kullanın. Çocuklarınızda yemeklerine tuz ekleme alışkanlığı gelişmemesi için sofranızdan tuzu ve tuzlu sosları kaldırın. Hazır besinleri satın almadan etiketini mutlaka okuyun ve daha az tuz içerenleri tercih edin. Turşu, konserve, salamura yaprak, zeytin ve peynir gibi besinleri tüketmeden önce mutlaka suyla yıkayın/suda bekletin; daha fazla taze sebze ve meyve tüketin."

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