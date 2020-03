Kırıkkale'de, YHT hattından kablo çalan hırsız tutuklandı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde, yapımı süren Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattından kablo çalan O.K., Ankara'da yakalandı. O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara ve Sivas arasında yapımı devam eden YHT hattından kablo hırsızlığı yapıldığına ilişkin ihbar aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, O.K. isimli şüphelinin Balışeyh ilçesine bağlı İzzetin köyündeki inşaat alanından bakır kabloları çaldığını tespit etti. Ankara'da bulunan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak Kırıkkale'ye getirildi. Kırıkkale Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan O.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale / Bagliseyh Hasan AKYILDIZ

2020-03-12 01:44:08



