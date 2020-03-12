BİK’ten internet haber siteleri için ‘Resmi İlan’ açıklaması: 'Çalışmalar yapılıyor' Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran: “Onların gazete olarak tanımlanması oluşmadı. Dolayısıyla o çalışma yapılıyor. Bizde o çalışmayı bekleyeceğiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

BİK’ten internet haber siteleri için ‘Resmi İlan’ açıklaması: 'Çalışmalar yapılıyor' Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran: “Onların gazete olarak tanımlanması oluşmadı. Dolayısıyla o çalışma yapılıyor. Bizde o çalışmayı bekleyeceğiz”

İHA

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, internet haber sitelerinin 'resmi ilan' alabilmesi için yasanın çıkmasını beklediklerini ifade ederek, "İnternet yasası çıkmadı biliyorsunuz. Onların gazete olarak tanımlanması oluşmadı dolayısıyla o çalışma yapılıyor. Biz de o çalışmayı bekleyeceğiz" dedi.

BİK’ten internet haber siteleri için ‘Resmi İlan’ açıklaması: 'Çalışmalar yapılıyor' Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran: “Onların gazete olarak tanımlanması oluşmadı. Dolayısıyla o çalışma yapılıyor. Bizde o çalışmayı bekleyeceğiz”

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, internet haber sitelerinin 'resmi ilan' alabilmesi için yasanın çıkmasını beklediklerini ifade ederek, “İnternet yasası çıkmadı biliyorsunuz. Onların gazete olarak tanımlanması oluşmadı dolayısıyla o çalışma yapılıyor. Biz de o çalışmayı bekleyeceğiz” dedi.
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer’i makamında ziyaret eden Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, kurumun faaliyet ve çalışmalarıyla birlikte önümüzdeki dönemler için planlanan projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İnternet haber sitelerinin gazete olarak tanımlanması için çalışmaların yapıldığını ifade eden Duran, “Eğer ilan alan internet gazeteleri siteleri aktifse zaten onlara ilave bir katkı veriyoruz. Ama internet yasası çıkmadı biliyorsunuz. Onların gazete olarak tanımlanması oluşmadı. Dolayısıyla o çalışma yapılıyor. Biz de o çalışmayı bekliyoruz. O çalışmanın neticesinde mevcut gazetelerin hakkını ihlal etmeden çünkü artık bir lisans diyebiliriz oluşmuş bir hak var. O hakkı zayi etmeden neler yapabiliriz bunları istişare edeceğiz. Bizim çalışmalarımız var ama istişare etmeden o sürece girmeyeceğiz" dedi.

"Gelirlerini arttıracakları konusunda rahat olsunlar"
Dijital dönüşümün artık kaçınılmaz olduğuna değinen Duran, “Bunu mevcut gazetelerimizde artık orada eleman bulundurarak güncellemelerini hiç değilse 18 saat güncelleme yapmaları gerekiyor. İçerik üretmeleri gerekiyor. Özel haber üretmeleri gerekiyor. Çünkü artık bu dünyanın kaçınılması çok büyük gazeteler bile dijitale dönüyorlar. Biz de kendimizi buna hazırlayacağız. Kırıkkale’mizde 4 tane gazete var basın ilanı alan. Öncelikle gazetelerimiz basın ilan kurumunun standartları bizi yorabilir diye düşünebilirler ama aslında gelirlerini arttıracakları konusunda rahat olsunlar. Çünkü özellikle kayıpkaçak konusunda ve bizim bir takım faaliyetlerimiz çerçevesinde gelirlerini de artacağını ümit ediyoruz. Tabii bir standarda da oturmuş olacaklar kendileri. Kendi gelecekleri açısından da fayda sağlayacaklardır. İnşallah Kırıkkale'de diğer illerle beraber devam edeceğiz."

"İcra ilanlarının kaldırılması gazetelerde büyük kayıp olacaktı"
Yoğun temaslar neticesinde gazetelerde icra ilanlarının kaldırılmaması konusunda Adalet Bakanı'nın son noktayı koyduğunu dile getiren Duran, şunları kaydetti:
“Geçen Adalet Bakanımız da sağ olsun açıklamalarda bulundu. Bu icra ilanlarının gazetelerden kaldırılması tartışılıyordu. Adalet Bakanımız son noktayı koydu bizim yoğun temaslarımız da oldu. Adalet Bakanımız bunu meclise getirmedi. Dolayısıyla gazeteler için çok büyük bir kayıp olacaktı. Bunun önüne geçilmiş oldu. Bizim aslında sizlerden de beklediğimiz başsavcılardan da beklediğimiz kamu kurumlarındaki ilanların kayıpkaçak olmaması bazı kamu görevlileri gazeteleri değerlendirmeden veya işte doğrudan temin yöntemiyle veya icra ilanlarında biraz da göz ardı ederek gazetelere vermeyi yayımlayabiliyorlar. Biz önümüzdeki günlerde inşallah temsilci atamak da istiyoruz. Bir temsilci ile beraber bu işin takibini yaparak gazetelerin o gelirlerden ayrı durmamasını o gelirlere dahil edilmesini sağlamak istiyoruz. Bu konuda sizin desteğiniz katkınız çok önemli."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de, YHT hattından kablo çalan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de, YHT hattından kablo çalan hırsız ...
YHT hattından bakır kablo çalan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER YHT hattından bakır kablo çalan hırsız tutuklandı
Kırıkkale’de ‘korona virüs’ önlemleri arttırıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale’de ‘korona virüs’ önlemleri arttırıldı
Belediye başkanı işçi kıyafetiyle temizlik yaptı Hijyene dikkat çeken başkan personeliyle çöp topladı
YEREL HABERLER Belediye başkanı işçi kıyafetiyle temizlik ...
Kırıkkale’de 93 polis ile şafak operasyonu: 10 gözaltı Gözaltına alınan 10 şahıstan 9’u tutuklandı
YEREL HABERLER Kırıkkale’de 93 polis ile şafak operasyonu: 10 ...
Günde 15 gram tuz kullananlar dikkat: Aşırı tuz, birçok hastalığa davetiye çıkarıyor Türkler olması gerekenden 3 kat fazla tuz tüketiyor Türkler günde 15 gram tuz tüketiyor Uzmanlar günde 5 gramdan az tuz tüketilmesini öneriyor Aşırı tuz tüketimini azaltmanın 5 yolu
YEREL HABERLER Günde 15 gram tuz kullananlar dikkat: Aşırı tuz, ...
Kırıkkale'de, aranan şahıslara operasyon: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de, aranan şahıslara operasyon: 8 gözaltı
Kırıkkale'de servis ve cenaze araçları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de servis ve cenaze araçları dezenfekte ...
3 akrabasını öldürüp, 4'ünü yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER 3 akrabasını öldürüp, 4'ünü yaralayan zanlı ...
Köpeklerde gençlik hastalığına dikkat Gençlik hastalığında ‘aşı’ formülü Köpek gençlik hastalığı ortamdaki diğer hayvanlara de bulaşıyor Veteriner Hekimi Semih Bilen; "Tedavi yönteminden çok öncelikle korumayı amaçlıyoruz" "Hayvan sahipleri aşılamayı unutmasınlar"
YEREL HABERLER Köpeklerde gençlik hastalığına dikkat Gençlik ...
Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi ...
Arazi kavgasında 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı Kıraathanede akrabalarını taradı, yakalanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Arazi kavgasında 3 kişiyi öldüren şahıs ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X