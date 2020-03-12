BİK’ten internet haber siteleri için ‘Resmi İlan’ açıklaması: 'Çalışmalar yapılıyor' Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran: “Onların gazete olarak tanımlanması oluşmadı. Dolayısıyla o çalışma yapılıyor. Bizde o çalışmayı bekleyeceğiz”

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, internet haber sitelerinin 'resmi ilan' alabilmesi için yasanın çıkmasını beklediklerini ifade ederek, “İnternet yasası çıkmadı biliyorsunuz. Onların gazete olarak tanımlanması oluşmadı dolayısıyla o çalışma yapılıyor. Biz de o çalışmayı bekleyeceğiz” dedi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer’i makamında ziyaret eden Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, kurumun faaliyet ve çalışmalarıyla birlikte önümüzdeki dönemler için planlanan projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İnternet haber sitelerinin gazete olarak tanımlanması için çalışmaların yapıldığını ifade eden Duran, “Eğer ilan alan internet gazeteleri siteleri aktifse zaten onlara ilave bir katkı veriyoruz. Ama internet yasası çıkmadı biliyorsunuz. Onların gazete olarak tanımlanması oluşmadı. Dolayısıyla o çalışma yapılıyor. Biz de o çalışmayı bekliyoruz. O çalışmanın neticesinde mevcut gazetelerin hakkını ihlal etmeden çünkü artık bir lisans diyebiliriz oluşmuş bir hak var. O hakkı zayi etmeden neler yapabiliriz bunları istişare edeceğiz. Bizim çalışmalarımız var ama istişare etmeden o sürece girmeyeceğiz" dedi.



"Gelirlerini arttıracakları konusunda rahat olsunlar"

Dijital dönüşümün artık kaçınılmaz olduğuna değinen Duran, “Bunu mevcut gazetelerimizde artık orada eleman bulundurarak güncellemelerini hiç değilse 18 saat güncelleme yapmaları gerekiyor. İçerik üretmeleri gerekiyor. Özel haber üretmeleri gerekiyor. Çünkü artık bu dünyanın kaçınılması çok büyük gazeteler bile dijitale dönüyorlar. Biz de kendimizi buna hazırlayacağız. Kırıkkale’mizde 4 tane gazete var basın ilanı alan. Öncelikle gazetelerimiz basın ilan kurumunun standartları bizi yorabilir diye düşünebilirler ama aslında gelirlerini arttıracakları konusunda rahat olsunlar. Çünkü özellikle kayıpkaçak konusunda ve bizim bir takım faaliyetlerimiz çerçevesinde gelirlerini de artacağını ümit ediyoruz. Tabii bir standarda da oturmuş olacaklar kendileri. Kendi gelecekleri açısından da fayda sağlayacaklardır. İnşallah Kırıkkale'de diğer illerle beraber devam edeceğiz."



"İcra ilanlarının kaldırılması gazetelerde büyük kayıp olacaktı"

Yoğun temaslar neticesinde gazetelerde icra ilanlarının kaldırılmaması konusunda Adalet Bakanı'nın son noktayı koyduğunu dile getiren Duran, şunları kaydetti:

“Geçen Adalet Bakanımız da sağ olsun açıklamalarda bulundu. Bu icra ilanlarının gazetelerden kaldırılması tartışılıyordu. Adalet Bakanımız son noktayı koydu bizim yoğun temaslarımız da oldu. Adalet Bakanımız bunu meclise getirmedi. Dolayısıyla gazeteler için çok büyük bir kayıp olacaktı. Bunun önüne geçilmiş oldu. Bizim aslında sizlerden de beklediğimiz başsavcılardan da beklediğimiz kamu kurumlarındaki ilanların kayıpkaçak olmaması bazı kamu görevlileri gazeteleri değerlendirmeden veya işte doğrudan temin yöntemiyle veya icra ilanlarında biraz da göz ardı ederek gazetelere vermeyi yayımlayabiliyorlar. Biz önümüzdeki günlerde inşallah temsilci atamak da istiyoruz. Bir temsilci ile beraber bu işin takibini yaparak gazetelerin o gelirlerden ayrı durmamasını o gelirlere dahil edilmesini sağlamak istiyoruz. Bu konuda sizin desteğiniz katkınız çok önemli."

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