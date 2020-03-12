Haksız fiyat artışına 104 bin lira ceza Maske ve dezenfekte ürünlerde haksız fiyat artışı denetimleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Haksız fiyat artışına 104 bin lira ceza Maske ve dezenfekte ürünlerde haksız fiyat artışı denetimleri

İHA

Tüm dünyada korona virüsü vakalarının artmasının ardından gıda ve hijyen ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinde haksız fiyat artışı yaptığı belirlenen işletmelere 10 bin ile 104 bin lira arasında para cezası uygulanabilecek.

Haksız fiyat artışına 104 bin lira ceza Maske ve dezenfekte ürünlerde haksız fiyat artışı denetimleri

Tüm dünyada korona virüsü vakalarının artmasının ardından gıda ve hijyen ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinde haksız fiyat artışı yaptığı belirlenen işletmelere 10 bin ile 104 bin lira arasında para cezası uygulanabilecek.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüsünden korunma ve tedavi yöntemleri gündemden düşmüyor. Virüsün Türkiye'de de görüldüğünün bildirilmesi üzerine vatandaşlar temizlik ürünlerine adeta akın etti. Bu kapsamda Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde, dünyayı etkileyen 'korona virüsü (Covid19)' nedeniyle koruyucu maske fiyatlarına dair fahiş fiyat artışlarının olduğu iddialarına ilişkin olarak Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında, haksız ticari uygulamaların önüne geçilebilmesi ve tespiti amacıyla Defterdarlık ve Kırıkkale Belediyesi Zabıta Personeliyle birlikte denetimler gerçekleştirildi. Kentte hizmet veren eczaneler, ecza depoları, medikaller ve diğer satış noktalarında cerrahi maske, 3M maske ve diğer tıbbi cihazlara yönelik 1012 Mart tarihlerinde 24 iş yerinde denetim yapıldı. Bu iş yerlerinin 8'inde söz konusu ürünlerin bulunduğu 16'sında da ürünlerin satışının olmadığı tespit edildi. Denetimlerde tutulan tutanakların haftalık olarak Bakanlık Reklam Kurulunda değerlendirilmek üzere merkeze gönderildiği bildirildi.

Haksız fiyata para cezası uygulanacak
Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ayrıca gelen şikayetlerin kolonya ve dezenfekte ürünlerde yoğunlaşması üzerine denetim yapmak üzere iki ekip kurularak söz konusu iş yerlerine denetimler devam etmektedir. Haksız Ticari Uygulamalarının önüne geçmek maksadıyla denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Denetimlerde haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere Bakanlığımız Reklam Kurulu tarafından 10 Bin TL ile 104 Bin TL arasında para cezası uygulanabilecektir. Vatandaşlarımız, haksız fiyat artışlarına yönelik şikayetlerini, Ticaret İl Müdürlüğü, ALO 175 hattına ya da Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması üzerinden şikayetlerini iletebilirler" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale Belediyesinden 'koronavirüs' tedbirleri
YEREL HABERLER Kırıkkale Belediyesinden 'koronavirüs' tedbirleri
BİK’ten internet haber siteleri için ‘Resmi İlan’ açıklaması: 'Çalışmalar yapılıyor' Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran: “Onların gazete olarak tanımlanması oluşmadı. Dolayısıyla o çalışma yapılıyor. Bizde o çalışmayı bekleyeceğiz”
YEREL HABERLER BİK’ten internet haber siteleri için ‘Resmi İlan’ ...
Kırıkkale'de, YHT hattından kablo çalan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de, YHT hattından kablo çalan hırsız ...
YHT hattından bakır kablo çalan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER YHT hattından bakır kablo çalan hırsız tutuklandı
Kırıkkale’de ‘korona virüs’ önlemleri arttırıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale’de ‘korona virüs’ önlemleri arttırıldı
Belediye başkanı işçi kıyafetiyle temizlik yaptı Hijyene dikkat çeken başkan personeliyle çöp topladı
YEREL HABERLER Belediye başkanı işçi kıyafetiyle temizlik ...
Kırıkkale’de 93 polis ile şafak operasyonu: 10 gözaltı Gözaltına alınan 10 şahıstan 9’u tutuklandı
YEREL HABERLER Kırıkkale’de 93 polis ile şafak operasyonu: 10 ...
Günde 15 gram tuz kullananlar dikkat: Aşırı tuz, birçok hastalığa davetiye çıkarıyor Türkler olması gerekenden 3 kat fazla tuz tüketiyor Türkler günde 15 gram tuz tüketiyor Uzmanlar günde 5 gramdan az tuz tüketilmesini öneriyor Aşırı tuz tüketimini azaltmanın 5 yolu
YEREL HABERLER Günde 15 gram tuz kullananlar dikkat: Aşırı tuz, ...
Kırıkkale'de, aranan şahıslara operasyon: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de, aranan şahıslara operasyon: 8 gözaltı
Kırıkkale'de servis ve cenaze araçları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de servis ve cenaze araçları dezenfekte ...
3 akrabasını öldürüp, 4'ünü yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER 3 akrabasını öldürüp, 4'ünü yaralayan zanlı ...
Köpeklerde gençlik hastalığına dikkat Gençlik hastalığında ‘aşı’ formülü Köpek gençlik hastalığı ortamdaki diğer hayvanlara de bulaşıyor Veteriner Hekimi Semih Bilen; "Tedavi yönteminden çok öncelikle korumayı amaçlıyoruz" "Hayvan sahipleri aşılamayı unutmasınlar"
YEREL HABERLER Köpeklerde gençlik hastalığına dikkat Gençlik ...
Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi ...
Arazi kavgasında 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı Kıraathanede akrabalarını taradı, yakalanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Arazi kavgasında 3 kişiyi öldüren şahıs ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X