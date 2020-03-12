Kırıkkale’de İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıl dönümü kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kırıkkale’de İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıl dönümü kutlandı

İHA

Kırıkkale'de, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Kırıkkale’de İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıl dönümü kutlandı

Kırıkkale’de, İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi.
Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda Anadolu’nun kurtuluş mücadelesi ve bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı’nın kabulü ve milli şair Mehmet Akif Ersoy’u anma programı gerçekleşti. Kırıkkale Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği programa Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, il protokolü, idareciler, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’anı Kerim tilavetiyle devam eden programda günün anlam ve önemine değinen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Bugün 12 Mart İstiklal Marşı’mızın kabul yıl dönümü hepimizin gönlünde taht kurmuş olan Mehmet Akif Ersoy’un anma etkinlikleri çerçevesinde bir arada bulunuyoruz. Bu vesileyle ben başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere tüm İstiklal şehitlerimizi ve gazilerimizi görevi başında bu memlekete hizmet ederken hayatını kaybeden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum" dedi.

"Hiçbir devletin altından kalkamayacağı darbeleri atlattık"
Türk milletinin küle dönen enkaz yığınlarından tekrar devletini kurarak bu memlekete ve bu mübarek topraklara sahip çıktığını dile getiren Sezer, şunları kaydetti:
"Bugünlerin bizim millet olarak Anadolu insanın genlerini hatırlaması, Anadolu insanını Türk milletini millet yapan hususların bir kere daha hatırlanması ve bunların yaşatılması adına bunlara sahip çıkılması adına çok önemlidir. Bu millet küle dönen enkaz yığınlarından tekrar devletini kurarak bu memlekete, bu mübarek topraklara sahip çıkmasını bilmiştir. Bugün geldiğimiz noktada yedi düvel ile mücadele ediyoruz. Bir taraftan Türkiye dışındaki devletler ile bir taraftan o devletlerin ülkemize yönelik kullandıkları taşeronlar ile mücadele ediyoruz. Son 10 yıla bakarsanız hiçbir devletin altından kalkamayacağı darbeleri atlattık. Hendek barikat olaylarını atlattık. Hemen sınırımızın ötesinde kurulan terör koridorunu yıktık ve Allah’a şükür dimdik ayaktayız. Bizi bu şekilde ayakta tutan Mehmet Akif’in ve Mehmet Akif gibi bu milletin gen kodlarını içerisinde tutan büyüklerimizin bırakmış oldukları miraslardır. Biz içimizdeki bu hazineyi koruduğumuz müddetçe Allah’ın izni ile bu devlet payidar kalacaktır. Çocuklarımıza Asım’ın nesli derken Mehmet Akif biz sadece şiir olarak okuyoruz. Bunu ama Asım’ın nesli bir Asım olmak bu vatanın mahremiyetini bu vatana uzanacak kötü elleri kırabilecek nesilleri yetiştirmek çok önemli."

Vali Sezer, "Mehmet Akif Ersoy İstiklal Mücadelesi döneminde İstiklal Marşı’nda da görürsünüz. Yani divane olmuş deli olmuş gibi bütün Anadolu’yu geziyor neredeyse her hafta o günün şartlarında bir cami minberine çıkıp Anadolu insanını ayağı kaldırmaya çalışıyor. Bu çok önemli Allah rızası için bugünleri vesile bilerek gençlerimize sahip çıkalım bu memleketi emanet edeceğimiz gençlere sahip çıkalım. Bizim Anadolu insanımız alim değildir, ama Anadolu insanımız irfan sahibidir. Gerektiğinde memleketi ile ilgili konularda sahip çıkmasını her zaman bilmiştir. İnsanımıza güveniyoruz. İnsanımızın, insan yetiştirmesine güveniyoruz" şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve İstiklal Marşı’nın ortaya çıkışını anlatan oratoryo gösterimi ve İstiklal Marşı okuma yarışmasında derece giren öğrenciler ödüllendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Haksız fiyat artışına 104 bin lira ceza Maske ve dezenfekte ürünlerde haksız fiyat artışı denetimleri
YEREL HABERLER Haksız fiyat artışına 104 bin lira ceza Maske ve ...
Kırıkkale Belediyesinden 'koronavirüs' tedbirleri
YEREL HABERLER Kırıkkale Belediyesinden 'koronavirüs' tedbirleri
BİK’ten internet haber siteleri için ‘Resmi İlan’ açıklaması: 'Çalışmalar yapılıyor' Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran: “Onların gazete olarak tanımlanması oluşmadı. Dolayısıyla o çalışma yapılıyor. Bizde o çalışmayı bekleyeceğiz”
YEREL HABERLER BİK’ten internet haber siteleri için ‘Resmi İlan’ ...
Kırıkkale'de, YHT hattından kablo çalan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de, YHT hattından kablo çalan hırsız ...
YHT hattından bakır kablo çalan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER YHT hattından bakır kablo çalan hırsız tutuklandı
Kırıkkale’de ‘korona virüs’ önlemleri arttırıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale’de ‘korona virüs’ önlemleri arttırıldı
Belediye başkanı işçi kıyafetiyle temizlik yaptı Hijyene dikkat çeken başkan personeliyle çöp topladı
YEREL HABERLER Belediye başkanı işçi kıyafetiyle temizlik ...
Kırıkkale’de 93 polis ile şafak operasyonu: 10 gözaltı Gözaltına alınan 10 şahıstan 9’u tutuklandı
YEREL HABERLER Kırıkkale’de 93 polis ile şafak operasyonu: 10 ...
Günde 15 gram tuz kullananlar dikkat: Aşırı tuz, birçok hastalığa davetiye çıkarıyor Türkler olması gerekenden 3 kat fazla tuz tüketiyor Türkler günde 15 gram tuz tüketiyor Uzmanlar günde 5 gramdan az tuz tüketilmesini öneriyor Aşırı tuz tüketimini azaltmanın 5 yolu
YEREL HABERLER Günde 15 gram tuz kullananlar dikkat: Aşırı tuz, ...
Kırıkkale'de, aranan şahıslara operasyon: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de, aranan şahıslara operasyon: 8 gözaltı
Kırıkkale'de servis ve cenaze araçları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de servis ve cenaze araçları dezenfekte ...
3 akrabasını öldürüp, 4'ünü yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER 3 akrabasını öldürüp, 4'ünü yaralayan zanlı ...
Köpeklerde gençlik hastalığına dikkat Gençlik hastalığında ‘aşı’ formülü Köpek gençlik hastalığı ortamdaki diğer hayvanlara de bulaşıyor Veteriner Hekimi Semih Bilen; "Tedavi yönteminden çok öncelikle korumayı amaçlıyoruz" "Hayvan sahipleri aşılamayı unutmasınlar"
YEREL HABERLER Köpeklerde gençlik hastalığına dikkat Gençlik ...
Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi ...
Arazi kavgasında 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı Kıraathanede akrabalarını taradı, yakalanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Arazi kavgasında 3 kişiyi öldüren şahıs ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X