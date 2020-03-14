Kırıkkale'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

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Kırıkkale'de 2 ayrı ikametten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezindeki 2 ayrı ikametten 19 gram altın, 830 lira nakit para, 2 adet viski, 2 kol saati, 7 adet flash bellek çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Bir süredir yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri tespit edilen N.Ş., B.Ş. ile N.Ş, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 hırsızlık zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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