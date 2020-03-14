Kırıkkale'de 'Nitelikli Yağma' operasyonu: 2 tutuklama

Kırıkkale KOM polisince düzenlenen 'nitelikli yağma' operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, iş insanlarını tehdit ederek kazanç sağlayan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlatıldı. KOM polisince bir süredir yapılan teknik ve fiziki takip sonucun "nitelikli yağma" suçunu işledikleri öne sürülen H.İ. ve T.Ö. Kırıkkale'de, İ.K. ise Ankara'da gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız otomatik tabanca, 5 şarjör ve 277 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.İ. ve T.Ö. nöbetçi mahkemece tutuklandı, İ.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.