Kırıkkale'de 2.6 büyüklüğünde deprem

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Delice ilçesi Bozköy merkezli 2.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 7.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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