Amatör lig maçında kolonyalı 'koronavirüs' önlemi

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Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)BARTINSPOR ile Büyük Anadolu Kırıkkalespor takımları arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig müsabakası öncesi, iki takımın sporcuları kolonya ile dezenfekte edildi.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Bartınspor ile Büyük Anadolu Kırıkkalespor, koronavirüs tedbirleri kapsamında, seyircisiz maçta karşı karşıya geldi. Maçın gözlemcisi, seramoni öncesi sahaya girerek, futbolculara ve hakemlere kolonya tuttu. Mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu.

DHA-Spor Türkiye-Kırıkkale / Merkez Hasan AKYILDIZ

2020-03-15 21:53:44



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