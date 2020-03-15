Kırıkkale'de depo yangını

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Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, bir hurda deposunda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Kent merkezindeki Yenimahalle'de 420'inci Sokak'ta bulunan Nihat Koparan'a ait tek katlı hurda deposunda, akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, deponun çatısı ile bahçedeki ağaçları tutuşturdu. Çevredekiler, alevleri görerek itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale / Merkez Hasan AKYILDIZ

2020-03-15 23:02:36



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