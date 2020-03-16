Hafif ticari araç yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Kaza yapan araç hurdaya döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hafif ticari araç yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Kaza yapan araç hurdaya döndü

İHA

Kırıkkale'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın karşı şeride geçerek şehirler arası yolcu otobüsüne çarpması sonucunda 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Hafif ticari araç yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Kaza yapan araç hurdaya döndü

Kırıkkale’de kontrolden çıkan hafif ticari aracın karşı şeride geçerek şehirler arası yolcu otobüsüne çarpması sonucunda 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, sabah 5.30 sıralarında KırıkkaleÇorum karayolunun 54. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Benli (43) idaresindeki 19 TV 151 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek N.Ç.’nin kullandığı 29 AK 445 plakalı şehirler arası yolcu otobüsüne çarptı. Hurda yığınına dönen ve tavan kısmı da kopan hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan Halil B. (34) ağır yaralandı.
Kaza üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan 38 yolcunun bulunduğu otobüsteki 3 personel ile 35 yolcu başka bir otobüse tahliye edilerek yoluna devam etti. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı tahkikat sonrası ölen kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Kaza anını anlatan otobüs muavini, "Gümüşhane’den Ankara’ya seyahat ederken karşı taraftan gelen araç bizim önümüze geldi. O da kazaya neden oldu. Şoför kardeşimiz zor kontrol altına aldı. Yolcuları diğer otobüse tahliye ettik, 35 kişi vardı" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de depo yangını
YEREL HABERLER Kırıkkale'de depo yangını
Amatör lig maçında kolonyalı 'koronavirüs' önlemi
YEREL HABERLER Amatör lig maçında kolonyalı 'koronavirüs' önlemi
Evin deposunda çıkan yangın korkuya neden oldu
YEREL HABERLER Evin deposunda çıkan yangın korkuya neden oldu
Delice Belediyesi korona virüse karşı tedbirlerini arttırdı
YEREL HABERLER Delice Belediyesi korona virüse karşı tedbirlerini ...
Kırıkkale'de 2. el eşya pazarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 2. el eşya pazarına yoğun ilgi
Doğu Ekspresi treni rayında tehlikeli oyun
YEREL HABERLER Doğu Ekspresi treni rayında tehlikeli oyun
Kırıkkale'de 2.6 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 2.6 büyüklüğünde deprem
'Korona ile mücadelede bizde varız' dedi, kolonyalı mendilleri ücretsiz dağıttı
YEREL HABERLER 'Korona ile mücadelede bizde varız' dedi, kolonyalı ...
(Görüntülü) Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada üretim durdu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ...
Köpeklerde gençlik hastalığına dikkat Gençlik hastalığında ‘aşı’ formülü Köpek gençlik hastalığı ortamdaki diğer hayvanlara de bulaşıyor Veteriner Hekimi Semih Bilen; "Tedavi yönteminden çok öncelikle korumayı amaçlıyoruz" "Hayvan sahipleri aşılamayı unutmasınlar"
YEREL HABERLER Köpeklerde gençlik hastalığına dikkat Gençlik ...
Oto yıkamacıdan ‘Korona virüsü’ kampanyası Kırıkkale’de, sürücülerden ‘Korona virüsü’ temizliği
YEREL HABERLER Oto yıkamacıdan ‘Korona virüsü’ ...
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada üretim durdu
YEREL HABERLER Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada üretim ...
Kamyonet bariyerlere çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Kırıkkale'de 'Nitelikli Yağma' operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 'Nitelikli Yağma' operasyonu: 2 ...
'Kırıkkale'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı' başlıklı haberimizde yer alan fotoğraflar kaynağından iptal edilmiştir...
YEREL HABERLER 'Kırıkkale'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı' ...
Kırıkkale'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X