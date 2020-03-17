18 Mart töreninde sadece çelenk sunulacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

18 Mart töreninde sadece çelenk sunulacak

İHA

18 Mart töreninde sadece çelenk sunulacak

Tüm dünyayı saran korona virüsü salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler doğrultusunda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıl dönümü kapsamında bu yıl sadece çelenk sunma töreni gerçekleştirileceği bildirildi.
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 18 Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajına korona virüsü dolayısıyla alınan tedbirleri hatırlatarak başlayan Vali Sezer, "Tüm dünyayı saran Coronavirüs salgınına karşı ülkemiz genelinde alınan tedbirler doğrultusunda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıl dönümü kapsamında bu yıl sadece Çelenk Sunma Töreni gerçekleştirilecektir. Ancak bu cennet vatanımız ve şanlı bayrağımız uğruna canlarını feda eden ecdadımız için bir çoğumuz tören alanında veya mezar başında olamayacağız ama dualarımızla ve tüm kalbimizle manevi ruhaniyetlerini yad edeceğiz. 105. yıl dönümünü kutladığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını ortaya koyduğu unutulmaz bir destandır. Aziz milletimiz, yokluklar ve imkânsızlıklar içinde sarsılmaz inancı ve mücadelesi sonucu zaferle sonuçlanan savaşta 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe kazımıştır. Çanakkale Zaferi inancın, fedakarlığın ve azmin sembolüdür. Çanakkale dağların, taşların şüheda gövdesine büründüğü yerdir. Çanakkale Zaferi; vatanı, dini, hürriyeti ve istikbâli söz konusu olduğunda Türk milletinin neleri göze alabileceğini, neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu yönüyle Çanakkale Zaferi, dün olduğu gibi bugün de, milletimiz, ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plân kuranlar için hiçbir zaman unutmamaları gereken bir derstir. Milletimiz, birlik ve beraberliğimizi bozmak için fırsat kollayanlara karşı, ebedi varlığımızın teminatı kahraman ecdadımızın sahip olduğu aynı ruh ve anlayışla vatanını korumak için bugün de canı ve kanı pahasına mücadelesini sürdürmektedir. Bu vesileyle 105 yıl önce bu vatanın selameti için Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda ve vatan müdafaasının söz konusu olduğu her noktada, bugüne kadar canını ortaya koyarak adını tarihe altın harflerle yazdıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale Belediyesinden su faturası açıklaması "Faturalarınızı internet üzerinden ödeyebilirsiniz"
YEREL HABERLER Kırıkkale Belediyesinden su faturası ...
Korona virüsü tatili bir şehri boşalttı Üniversite şehri Yahşihan’da esnaf müşterisiz kaldı Covid-19 sonrasında sokaklar sessiz kaldı
YEREL HABERLER Korona virüsü tatili bir şehri boşalttı Üniversite ...
Kırıkkale’deki camilerden ’lütfen evde namaz kılınız’ anonsu
YEREL HABERLER Kırıkkale’deki camilerden ’lütfen evde namaz kılınız’ ...
Kırıkkale Valiliğinden İspanya’dan dönen grup açıklaması Kırıkkale Valiliği: "Hastalıkla ilgili herhangi bir bulgu bulunmamıştır"
YEREL HABERLER Kırıkkale Valiliğinden İspanya’dan dönen grup ...
İspanya'dan stajdan dönen öğrenciler, evlerinde takip ediliyor
YEREL HABERLER İspanya'dan stajdan dönen öğrenciler, evlerinde takip ...
Başkan Saygılı muhtarlar ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Saygılı muhtarlar ile bir araya geldi
Korona virüse karşı 'yaka kartlı' önlem Yakasında 'tokalaşmak, sarılmak, öpüşmek yasaktır' yazısıyla geziyor
YEREL HABERLER Korona virüse karşı 'yaka kartlı' önlem Yakasında ...
Kırıkkale Belediyesi 'korona virüse' karşı tedbirlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Kırıkkale Belediyesi 'korona virüse' karşı ...
Kırıkkale'de minibüs, yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de minibüs, yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, ...
Hafif ticari araç yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Kaza yapan araç hurdaya döndü
YEREL HABERLER Hafif ticari araç yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 ...
Kırıkkale'de depo yangını
YEREL HABERLER Kırıkkale'de depo yangını
Amatör lig maçında kolonyalı 'koronavirüs' önlemi
YEREL HABERLER Amatör lig maçında kolonyalı 'koronavirüs' önlemi
Evin deposunda çıkan yangın korkuya neden oldu
YEREL HABERLER Evin deposunda çıkan yangın korkuya neden oldu
Delice Belediyesi korona virüse karşı tedbirlerini arttırdı
YEREL HABERLER Delice Belediyesi korona virüse karşı tedbirlerini ...
Kırıkkale'de 2. el eşya pazarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 2. el eşya pazarına yoğun ilgi
Doğu Ekspresi treni rayında tehlikeli oyun
YEREL HABERLER Doğu Ekspresi treni rayında tehlikeli oyun

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X