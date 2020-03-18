Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında sakin tören

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Kırıkkale'de, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen çelenk koyma törenine korona virüsü önlemleri kapsamında sadece protokol üyelerinin katıldığı gözlendi.

Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile şehit dernekleri Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Kutlamalar, korona virüse (Kovid19) pandemisine karşı alınan tedbirler kapsamında iptal edilmişti.

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