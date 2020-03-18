Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, tarafından kaçak alkollü içki satışı ile emtia (satılacak mal) kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda M.G. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın iş yeri ve aracında yapılan aramalarda 3 adet bidon ve 1 adet pet şişe içerisinde toplam ağırlığı 16 kilo 900 gram etil alkol ile 127 adet çeşitli markalarda cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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