Antiviral özellikli 'sıvı kaynak tuzu' ilk kez Almanya’ya ihraç edilecek Kırıkkale’den günlük 200 bin litre çıkıyor, dezenfektan olarak kullanılıyor Korona virüsüne karşı doğal sıvı kaynak tuzu önerisi Oktay Gözüyukarı: “Bu su suda antiviral bakteri öldürme özelliği olduğu için şiddetle tavsiye ediyorum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antiviral özellikli 'sıvı kaynak tuzu' ilk kez Almanya’ya ihraç edilecek Kırıkkale’den günlük 200 bin litre çıkıyor, dezenfektan olarak kullanılıyor Korona virüsüne karşı doğal sıvı kaynak tuzu önerisi Oktay Gözüyukarı: “Bu su suda antiviral bakteri öldürme özelliği olduğu için şiddetle tavsiye ediyorum”

İHA

Kırıkkale'nin Delice ilçesindeki dağın eteklerinden günlük 200 bin litre olarak çıkarılan antiviral özellikli sıvı kaynak tuzunun, korona virüsüne (Covid19) karşı dezenfektan olarak kullanılabileceği belirtildi.

Antiviral özellikli 'sıvı kaynak tuzu' ilk kez Almanya’ya ihraç edilecek Kırıkkale’den günlük 200 bin litre çıkıyor, dezenfektan olarak kullanılıyor Korona virüsüne karşı doğal sıvı kaynak tuzu önerisi Oktay Gözüyukarı: “Bu su suda antiviral bakteri öldürme özelliği olduğu için şiddetle tavsiye ediyorum”

Kırıkkale’nin Delice ilçesindeki dağın eteklerinden günlük 200 bin litre olarak çıkarılan antiviral özellikli sıvı kaynak tuzunun, korona virüsüne (Covid19) karşı dezenfektan olarak kullanılabileceği belirtildi.
Kırıkkale’nin Delice ilçesindeki dağ eteklerinde bulunan fay hattından günlük 200 bin litre yeryüzüne çıkan antiviral özellikli doğal kaynak suyundan elde edilen tuz, kısa sürede talep görmeye başladı. Daha önce dünyaca ünlü futbol takımı Arsenal futbolcularının da tükettiği tuz, başta ABD ve Almanya olmak üzere Japonya, İngiltere, Danimarka, Avustralya, Belçika, Yeni Zelanda gibi ülkelere de ihraç ediliyor. Dünyanın en düşük sodyum oranına sahip olan ve mineral zenginliğiyle öne çıkan tuzun sıvı hali de üretime geçti. Litrelik ve sprey olarak üretime başlanan tuzlu su, yurt içindeki sofralarda yerini alırken ilk ihracatın da Almanya’ya yapılması planlanıyor. Korona virüse (Covid19) karşı antiviral bakteri öldürme özelliği bulunan sıvı kaynak tuzunun uzmanlarca tavsiye edildiğini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Gözüyukarı; suyun el, ağız, burun ve yüz de dezenfektan olarak kullanılabileceğini söyledi.

“Bakteri öldürme özelliği olduğu için şiddetle tavsiye ediyorum”
Gözüyukarı, “Bir fay kırığı hattından çıkan su hattı binlerce ton kristal kaya tuzlarının içinden geçiyor. Toprağın altında bir müddet dolaştıktan sonra toprak minerallerini toplayıp yeryüzüne çıkıyor. Tüm dünyayı kasıp kavuran Korona virüs vakası var. Bu suda antiviral bakteri öldürme özelliği olduğu için şiddetle tavsiye ediyorum” dedi.

“İnanılmaz bir faydası var”
Bağışıklık sistemini güçlendirdiğini anlatan Gözüyukarı, şunları kaydetti:
“Tene ele sürdüğünüz zaman mikropları ve virüsleri yok ediyor. Ağızda gargara yoluyla tene bir sprey yardımıyla kullananlar var. İnanılmaz bir faydası var. Büyük bir bardak suya bir yemek kaşığı katıp gece yatarken sabah aç karnına kullandığınız zaman kendini daha güçlü ve dinamik hissediyorsun. Prostat gibi sıkıntılar varsa bir ay içerisinde yok ediyor. Kramp ağrıları eklem ağrıları hızlı bir şekilde kayboluyor.”

"Şu anda Almanya’dan bizden sıvı tuz talebi geldi”
Yaklaşık günlük olarak 200 bin litre kadar su aktığını belirten Gözüyukarı, “Bunun gibi birkaç noktadan akıyor. Bunları doğal havuzlarda kurutarak tuz haline getiriyoruz. Tuza doymuş bir şekilde akıyoruz. İçindeki tuz oranı yüzde 28.4 oranında. Şu anda Almanya’dan bizden sıvı tuz talebi geldi. Hazırlıkları yapıyoruz. Yurt dışına bu şekilde sıvı tuz göndereceğiz ilk defa. Şu an dünyanın en iyi tuzu diyebilirim sodyumu da en düşük o yüzden tansiyon hastaları falan rahatlıkla kullanabilir” diye konuştu.

"Dünyanın en kaliteli tuzu”
Kırıkkale Üniversitesi 6 ay boyunca literatür çalışmasının yapıldığını aktaran Gözüyukaru, dünyanın en kaliteli olduğunu ve magnezyum bakımından da zengin minerallerin tespit edildiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale’de korona virüs denetimleri üst seviyeye çıkarıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale’de korona virüs denetimleri üst seviyeye ...
Kırıkkale'de 65 yaş üstü insanların ihtiyaçları için 40 ekip görevde Kaymakamlar toplantıya telekonferansla katıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 65 yaş üstü insanların ihtiyaçları için ...
Sokağa çıkma yasağına uyan evinde oturdu, uymayan da alışveriş yaptı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağına uyan evinde oturdu, uymayan da ...
Korona virüs sonrası un üretimi iki kat arttı Bu fabrikadan Türkiye'nin dört bir tarafına un gönderiliyor Ayda 6 bin ton un üretiliyor Belediyeden 65 yaş üstü yaşlılara temel gıda ihtiyacı
YEREL HABERLER Korona virüs sonrası un üretimi iki kat arttı Bu ...
Kırıkkale'de Miraç Kandili'nde camiler boş kaldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de Miraç Kandili'nde camiler boş kaldı
Kırıkkale'de parklar, şeritlerle kapatıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de parklar, şeritlerle kapatıldı
Başkan Saygılı'nın Miraç Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Saygılı'nın Miraç Kandili mesajı
Haberi duyan vatandaşlar kuaförlere koştu Kırıkkale’de kuaförler de yoğunluk yaşanıyor
YEREL HABERLER Haberi duyan vatandaşlar kuaförlere ...
Evlerin kapısına ‘evde kalın’ notlu fidan bırakıldı
YEREL HABERLER Evlerin kapısına ‘evde kalın’ notlu fidan bırakıldı
Kırıkkale'de 3 katlı villanın çatısı yandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 3 katlı villanın çatısı yandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X