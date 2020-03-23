Emekliler kenti Kırıkkale, 24 saat dezenfekte ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Emekliler kenti Kırıkkale, 24 saat dezenfekte ediliyor

İHA

Emekliler kenti olarak bilinen Kırıkkale'de, korona virüs (Covid19) salgınına karşı dezenfekte çalışmaları 24 saat devam ederken sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü yaşlı insanlarında temek gıda ihtiyaçları gideriliyor.

Emekliler kenti Kırıkkale, 24 saat dezenfekte ediliyor

Emekliler kenti olarak bilinen Kırıkkale’de, korona virüs (Covid19) salgınına karşı dezenfekte çalışmaları 24 saat devam ederken sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü yaşlı insanlarında temek gıda ihtiyaçları gideriliyor.
Korona virüs (Covid19) salgınına karşı kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra park, bahçe, toplu taşıma araçlarının ilaçlama çalışmalarını sürdüren Kırıkkale Belediyesi, şehri baştan aşağı ilaçlayarak İtfaiye ekiplerince de yol ve kaldırımlar dezenfekte ediliyor. Zabıta ekiplerince de sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü yaşlı insanların temel gıda ihtiyaçları gideriliyor.
Tüm dünyayı saran bir virüsle mücadele ettiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, gönül birliği ederek hep birlikte Korona virüsü yeneceklerini söyledi.

Dezenfekte çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Saygılı, şunları kaydetti:
“Bugünde hastanemizin etrafındaki eczanelerimizi, sağlık çalışanlarımız da bu günlerimizin kahramanları onlara teşekkür ediyorum. Eczanelerin ve etrafları dezenfekte çalışmaları yapılıyor. İnşallah kısa zaman da bu işten kurtulacağız. Bunu başarmanın bir yolu da hep birlikte gönül olarak el ele vermekten geçiyor. Her gün sayılar açıklanıyor. Kaç kişi virüse maruz kalmış açıklanıyor devletimiz tarafından ve ciddi tedbirler alınıyor.”
Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarında dışarıya çıkmaması noktasında tedbirler alındığını ifade eden Saygılı, “Bugün eczacı arkadaşlarla da görüştük. Sürekli kendilerinden ilaç alışverişinde bulunan yaşlılarımızın evlerine bizzat teslim ettiklerini söylerdiler ki bu bizi memnun etti. Biliyorsunuz vefa gruplarımız var. Valiliğimizin başkanlığında belediyemiz de bu işte aktif olarak çalışıyor. İnşallah az kaldı bu illetten kurtulacağız” ifadelerini kullandı.
Dezenfekte çalışmalarının 24 saat sürdüğünü kaydeden Saygılı, kent genelinde insanların yoğun olduğu yerlerde yıkama ve ilaçlama çalışmalarının yapıldığını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antiviral özellikli 'sıvı kaynak tuzu' ilk kez Almanya’ya ihraç edilecek Kırıkkale’den günlük 200 bin litre çıkıyor, dezenfektan olarak kullanılıyor Korona virüsüne karşı doğal sıvı kaynak tuzu önerisi Oktay Gözüyukarı: “Bu su suda antiviral bakteri öldürme özelliği olduğu için şiddetle tavsiye ediyorum”
YEREL HABERLER Antiviral özellikli 'sıvı kaynak tuzu' ilk kez ...
Kırıkkale’de korona virüs denetimleri üst seviyeye çıkarıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale’de korona virüs denetimleri üst seviyeye ...
Kırıkkale'de 65 yaş üstü insanların ihtiyaçları için 40 ekip görevde Kaymakamlar toplantıya telekonferansla katıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 65 yaş üstü insanların ihtiyaçları için ...
Sokağa çıkma yasağına uyan evinde oturdu, uymayan da alışveriş yaptı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağına uyan evinde oturdu, uymayan da ...
Korona virüs sonrası un üretimi iki kat arttı Bu fabrikadan Türkiye'nin dört bir tarafına un gönderiliyor Ayda 6 bin ton un üretiliyor Belediyeden 65 yaş üstü yaşlılara temel gıda ihtiyacı
YEREL HABERLER Korona virüs sonrası un üretimi iki kat arttı Bu ...
Kırıkkale'de Miraç Kandili'nde camiler boş kaldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de Miraç Kandili'nde camiler boş kaldı
Kırıkkale'de parklar, şeritlerle kapatıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de parklar, şeritlerle kapatıldı
Başkan Saygılı'nın Miraç Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Saygılı'nın Miraç Kandili mesajı
Haberi duyan vatandaşlar kuaförlere koştu Kırıkkale’de kuaförler de yoğunluk yaşanıyor
YEREL HABERLER Haberi duyan vatandaşlar kuaförlere ...
Evlerin kapısına ‘evde kalın’ notlu fidan bırakıldı
YEREL HABERLER Evlerin kapısına ‘evde kalın’ notlu fidan bırakıldı
Kırıkkale'de 3 katlı villanın çatısı yandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 3 katlı villanın çatısı yandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X