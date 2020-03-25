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DSİ: "Çiftçilere yıllık 11 milyon lira zirai gelir artışı sağladık"

İHA

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Kırıkkale'de 17 bin 320 dekarlık araziyi sulamaya açtıklarını ve çiftçilere yıllık 11 milyon liralık zirai gelir artışı sağladıklarını bildirdi.

DSİ: "Çiftçilere yıllık 11 milyon lira zirai gelir artışı sağladık"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Kırıkkale'de 17 bin 320 dekarlık araziyi sulamaya açtıklarını ve çiftçilere yıllık 11 milyon liralık zirai gelir artışı sağladıklarını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kırıkkale’ye yapılan yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyoruz. Son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde son 17 yılda kente önemli yatırımlar yapıldığı ve 5 baraj, 1 gölet, 4 sulama tesisi inşa ettik. 17 bin 320 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 11 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 26 derenin ıslahını tamamladık. Kırıkkale’ye bugüne kadar 5 baraj ve 1 gölet yaptık. Ulaş Barajı'nda inşaat çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, son 17 yılda 26 derenin ıslah tesisi yapıldığı, şehir merkezi ile 22 meskun mahal ve 31 bin 500 dekar arazinin taşkınlardan korunduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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