Öğrencilerden işaret dili ile "Evde Kal Türkiye" çağrısı

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Korona virüs (Kovid19) salgınına karşı üniversite öğrencileri, işitme engelliler için hazırladıkları videoda "Evde Kal Türkiyem" çağrısı yaptı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden korona virüse karşı özellikle kronik rahatsızlığı bulunanların ve 65 yaş üstü olanların evde kalması isteniyor. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından evlerinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü öğrencilerinin hazırladığı videoda, "Evde Kal Türkiye" çağrısında bulunuldu. İşitme engellilerin de düşünüldüğü videoda, "Güzel günlerde hep beraber olmak için kendiniz, aileniz, sevdikleriniz için evde kal Türkiye" ifadeleri işaret diliyle anlatıldı.

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