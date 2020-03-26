Din görevlileri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor Kırıkkale'de korona virüs tedbirlerinde taviz verilmiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Din görevlileri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor Kırıkkale'de korona virüs tedbirlerinde taviz verilmiyor

İHA

Kırıkkale'de Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nda din görevlileri de yerini aldı.

Din görevlileri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor Kırıkkale'de korona virüs tedbirlerinde taviz verilmiyor

Kırıkkale'de Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nda din görevlileri de yerini aldı.
Kırıkkale İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların alması gereken tedbirler ve bilinç oluşturulması konusunda çaba sarf edildiği bildirildi. Açıklamada, "İlimizde teni tip Korona virüse (Covid19) yönelik hizmetler Valimizin başkanlığında çalışmalarını yürüten İl Vefa Destek Grubu tarafından koordine edilmektedir. İl Vefa Destek Grubunca alınan kararlar doğrultusunda iki müftülük personelimiz 'Vefa İletişim Merkezin'de vatandaşlarımızdan gelen taleplerin ilgililere ulaştırılması noktasında aktif görev almışlardır. Tüm din görevlilerimiz görev yaptıkları mahalle göz önünde bulundurulmak suretiyle 'Yerel İrtibat Noktası Görevlisi' olarak gruplandırılmış ve daha ilk günden fiilen göreve başlamışlardır. Müftülüğümüzce verilen talimatları sahada uygulayan bu görevlilerimiz risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, kronik hastalığı bulunan, tek başına yaşayan ve bakıma muhtaç olan bireylerin muhtarlar işbirliğinde tespitini yapmakta ve ihtiyaçlarını talepleri doğrultusunda karşılamakta, kendilerini aşan durumlarda İl Vefa Destek Grubuna talepleri iletilmektedir" denildi.
Yaşlı bireyler tarafından iletilen taleplerin de hemen yerine getirildiğini kaydedildiği açıklamada, "Ayrıca 112 ve açık kapı yoluyla 'Vefa İletişim Merkezi'ne ulaşan ve Yerel İrtibat Noktası Görevlilerimizce yerine getirilmesi muhtemel talepler ivedilikle yerine getirilmekte, İl Vefa Destek Grubu ve Müftülüğümüz bilgilendirilmektedir. Risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasından dolayı yakını olmayanların ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektikleri bizzat kendilerince ifade edilmekte olup, bu uygulama doğrultusunda ihtiyaç duydukları bir ekmeğin dahi bakkaldan,marketten alınarak kendilerine ulaştırılması, pazar ihtiyacının karşılanması, faturalarının yatırılması gibi yardım ve destekten dolayı vatandaşımızın memnun kaldıkları ve görevlilerimize dualar ettikleri görülmüştür. Müftülük olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Valiliğimizin talimat ve kararları doğrultusunda vatandaşımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Tedbir amaçlı ara verilen camilerde cemaatle namaz ibadetine evlerimizde ailemizle devam ederek aile içi iletişimimizi güçlendirelim" ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de üretilen tuz, dünyanın dört bir yanına gönderiliyor
YEREL HABERLER Kırıkkale'de üretilen tuz, dünyanın dört bir yanına ...
Öğrencilerden işaret dili ile "Evde Kal Türkiye" çağrısı
YEREL HABERLER Öğrencilerden işaret dili ile "Evde Kal Türkiye" ...
Yaşlı kılığına bürünen miniklerden 'Evde kal Türkiye' çağrısı
YEREL HABERLER Yaşlı kılığına bürünen miniklerden 'Evde kal Türkiye' ...
Kırıkkale Valisi, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile video konferans yöntemiyle görüştü
YEREL HABERLER Kırıkkale Valisi, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile ...
DSİ: "Çiftçilere yıllık 11 milyon lira zirai gelir artışı sağladık"
YEREL HABERLER DSİ: "Çiftçilere yıllık 11 milyon lira zirai gelir ...
Evde tek yaşayan kadının ilaçlarını jandarma tedarik etti
YEREL HABERLER Evde tek yaşayan kadının ilaçlarını jandarma tedarik ...
Vali Sezer’den yaşlılarla telekonferans görüşmesi: “Emrinizdeyiz” Kırıkkale’de bin 100 yaşlının ihtiyacı giderildi
YEREL HABERLER Vali Sezer’den yaşlılarla telekonferans görüşmesi: ...
(Görüntülü) Şeker hastası 66 yaşındaki kadının ilaçlarını zabıta getirdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şeker hastası 66 yaşındaki kadının ...
Korona virüse karşı camilerden tekbir ve dua sesleri yükseldi
YEREL HABERLER Korona virüse karşı camilerden tekbir ve dua sesleri ...
Şeker hastası 66 yaşındaki kadının ilaçlarını zabıta getirdi
YEREL HABERLER Şeker hastası 66 yaşındaki kadının ilaçlarını zabıta ...
Ekmek satışına korona virüs önlemi Ekmekler poşetleniyor
YEREL HABERLER Ekmek satışına korona virüs önlemi Ekmekler ...
Kırıkkale'de yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor
YEREL HABERLER Kırıkkale'de yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor
İlacı biten şeker hastası kadının imdadına zabıta yetişti Zabıta ekipleri mahallelerde "sokağa çıkmayın" anonsu yapıyor
YEREL HABERLER İlacı biten şeker hastası kadının imdadına zabıta ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X