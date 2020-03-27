Kırıkkale'de pazarlarda Korona tedbirleri Pazar esnafına 'El değmesin' etiketi

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından pazar esnafına, İçişleri Bakanlığınca gönderilen genelge kapsamında uyarılarda bulunulmaya devam ediliyor.

İçişleri Bakanlığının 'Korona virüs tedbirleri' kapsamında semt pazarlarına yönelik yayınladığı genelgedeki kurallar arasında bulunan kişisel hijyenin sağlanması, ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden satışı, tezgahlar arasındaki mesafe yönündeki kararlar, Kırıkkale Belediyesince daha önceden uygulamaya alınmıştı. Korona virüs ile mücadele aldığı tedbirleri hızla yürürlüğe geçiren Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince pazar esnafının maske ve eldiven takmaları sağlanarak bu yöndeki denetimlerini de hafa içinden itibaren sıklaştırdı. Pazar satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi ve satışının yapılması yönünde uyarıda bulunan ekipler, esnafın tezgahlarında Korona virüs yayılımını engellemek için 'ürünlere elle temas edilip seçilmesi yasaklanmıştır' etiketi dağıtarak tezgahlarda yer almasını da sağlanmıştı. İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgede yer alan mevcut pazar yerlerinde tezgahlar arasında en az 3 metre mesafe olması yönündeki düzenlenmesi yönündeki kararını da yine hafta içi alarak bu yönde esnafa uyarılarda bulunmuştu. Genelgede belirtilen diğer hususların da yerine getirilmesi için pazar esnafı ile birlikte zabıta ekipleri birlikte hareket etmeyi sürdürdü.

Pazarlar öncesinde ve sonrasında dezenfekte ediliyor

Kırıkkale Belediyesine bağlı ekipler aynı zamanda kurulacak pazarlar öncesi pazar yerlerini titizlikle dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını yaparken pazar yerlerinin daha hijyenik ortamda kurulmasını sağlamaya devam ediyor. Ekipler, pazar dağılımı tamamlandıktan sonra tazyikli su ve ilaçlama ile pazar yerlerinde dezenfekte işlemlerini de sürdürüyor.

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