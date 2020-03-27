Baba-kıza maaşları kapıda ödendi Emekliler kenti Kırıkkale'de maaşlar evlerde ödeniyor

Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi emekliler kenti olarak bilinen Kırıkkale'de de sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşların maaşları evlerinde ödeniyor. Balışeyh ilçesinde aynı evde yaşayan 65 yaş üstü baba ve kızına da emekli maaşları kapılarında verildi.

İçişleri Bakanlığınca, Korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için sokağa çıkma yasağı konuldu. Kırıkkale Valiliği ile ilçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleri de evlerinde yapılıyor. Ödemeler, valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonundaki Vefa İletişim ve Koordinasyon Merkezi görevlileri tarafından gerçekleştiriliyor. Ekipler, Balışeyh ilçesinde aynı evde kalan 70 yaşındaki Şükran Kaplan ve 86 yaşındaki Demir Kaplan'a maaşlarını evine götürerek kapıda verdi.



"Başka yere virüs bulaştırmaktansa evde otursunlar"

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde görevli öğretmenler tarafından bankadan çekilen maaşlar, ilçe merkezindeki TOKİ'de ikamet eden yaşlı vatandaşlara teslim edildi. Maaşını evinde teslim alan 75 yaşındaki Demir Bayrakçı, "Muhtar geldi burada yazı yazdı sonra kaymakamlığa gitti. Kaymakamlıktan da bu arkadaşları görevlendirmişler. Arkadaşlar da getirdi maaşımızı verdi. Dışarı çıkmıyoruz. Diğerleri de çıkmasın. Götürüp başka yerlere virüs bulaştırmaktansa evinde otursun. Zaten ihtiyaçlarımız görülüyor" dedi.

Maaşı kapıda ödenen 86 yaşındaki Muzaffer Ezer de dualar ederken her işlerinin de görüldüğünü vurguladı.

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