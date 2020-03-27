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Belediye başkanından birer metrelik mesafede açık alan toplantısı

İHA

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi, korona virüs (Kovid19) önlemlerini üst düzeye çıkardı. Haftalık olarak gerçekleştirdiği birim müdürleri toplantısını açık alanda sosyal mesafeyi koruyarak gerçekleştirdi.

Belediye başkanından birer metrelik mesafede açık alan toplantısı

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi, korona virüs (Kovid19) önlemlerini üst düzeye çıkardı. Haftalık olarak gerçekleştirdiği birim müdürleri toplantısını açık alanda sosyal mesafeyi koruyarak gerçekleştirdi.
Yahşihan Belediye Başkanlığı, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden korona virüse (Kovid19) salgınına karşı tedbirlerini almaya devam ediyor. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz öncülüğünde her hafta gerçekleştirilen birim müdürleri toplantısı korona virüsü (Kovid19) salgını nedeniyle açık alanda gerçekleştirildi. Toplantı sırasında birer metrelik sosyal mesafe kuralına da uyulduğu görüldü. Başkan Türkyılmaz, virüse karşı ilçe merkezinde önlemlerini üst düzeye çıkartıldığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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