Vali Sezer'den korona virüs açıklaması: "Cezai işlem uygulanacaktır"

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında bütün tedbirlerin daha da arttırılacağını ve uyarıya gerek kalmadan cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Vali Sezer, yaptığı yazılı açıklamada, korona virüsü (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında alınan kararlarla tüm kurumların, personelin, sivil toplum kuruluşlarının her alanda yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti. Tüm dünyayı saran bu salgının Kırıkkale'yi mümkün olduğunca az etkilemesi gayretinde olduklarını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Ancak hepimizin bildiği gibi sadece kurumların aldığı tedbir ve uygulamalar, sadece bu işin ciddiyetini kavramış hemşehrilerimizin çabaları istediğimiz sonucu vermeyecektir. Bu işi hayatımızın en önemli meselesi yapmamız ve ona göre davranmamız gereken bir zamandayız. Birilerinin kurallara uymaması, hafife alması, sorumsuzluk örneği davranışlarının ne kanuni, ne vicdani, ne de insani bir yanı yoktur. İnsan hayatının söz konusu olduğu bir yerde ne kendimizi ne de sorumsuzca davranışlarla başkalarını tehlikeye atma hakkımız ve haddimizin olmaması gerek."

Sezer, "Yarından itibaren bütün görevli arkadaşlar tedbirleri daha da artıracak ve uyarıya gerek olmadan cezai işlem uygulanacaktır. Lütfen evde kalalım, yavrularımızı sokaklara bırakmayalım, lütfen mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayalım" ifadelerini kullandı.

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