Kırıkkale'de, sürücü ve yolculara ateş ölçümü

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'



Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) KIRIKKALE'de, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, kentin giriş ve çıkış noktalarında sürücüler ile yolcuların ateşleri ölçüldü.

Kırıkkale Jandarma Komutanlığı ekipleri ve sağlık ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle kentin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Yahşihan ilçesindeki Yenişehir kavşağına kurulan 2 noktada sürücüleri durduran jandarma ekipleri, koronavirüsle ilgili uyarıda bulundu. Sağlık ekipleri ise sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü. Valilik izniyle sefer yapılan şehirler arası otobüsler de jandarma ekipleri tarafından denetlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale / Yahşihan Hasan AKYILDIZ

2020-03-29 18:12:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.