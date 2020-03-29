Otomobil, su kanalına düştü: 2 yaralı

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Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, otomobilin kontrolden çıkarak su kanalına düşmesi sonucu, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Yuva Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde meydana geldi. S.G. (36) yönetimindeki 06 BGF 205 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Kazada, sürücü S.G. ile yanındaki F.S. (34) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle kurtarılan 2 yaralı, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise vinçle kanaldan çıkartıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale / Merkez Hasan AKYILDIZ

2020-03-29 23:37:51



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