Kırıkkale'de trafik kazası : 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kırıkkale'de trafik kazası : 1 yaralı

İHA

Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de trafik kazası : 1 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde merkez Millet Bulvarında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, 71 AAU 427 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Tedaviyi kabul etmeyen sürücü olay yerinden kendi imkanları ile ayrılırken araçta maddi hasar oluştu. Kısa süreli tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik de aracın çekilmesi sonrasında normale döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ünlü iş adamı Sadettin Saran'dan 1 milyon liralık yardım Sadettin Saran, korona virüs salgını sonrasında esnafa destek verdi
YEREL HABERLER Ünlü iş adamı Sadettin Saran'dan 1 milyon liralık ...
(Görüntülü) Kırıkkale'de araçlar için 'dezenfeksiyon tüneli'
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kırıkkale'de araçlar için 'dezenfeksiyon ...
Kırıkkale'de araçlar için 'dezenfeksiyon tüneli'
YEREL HABERLER Kırıkkale'de araçlar için 'dezenfeksiyon tüneli'
Kırıkkale’de virüse karşı “dezenfeksiyon tüneli” Araçlar solüsyon buharı ile dezenfekte ediliyor Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı; "Tedbirlerle kısa zamanda bu virüsü yeneceğiz"
YEREL HABERLER Kırıkkale’de virüse karşı “dezenfeksiyon ...
Otomobil, su kanalına düştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, su kanalına düştü: 2 yaralı
43 ilin geçiş güzergahında 'korona virüs' denetimi 'Kilit Kavşak'ta giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı
YEREL HABERLER 43 ilin geçiş güzergahında 'korona virüs' ...
Kırıkkale’de otomobil dereye düştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale’de otomobil dereye düştü: 2 yaralı
Kırıkkale Belediyesi'nden korona virüs önlemleri
YEREL HABERLER Kırıkkale Belediyesi'nden korona virüs önlemleri
Kırıkkale'de, sürücü ve yolculara ateş ölçümü
YEREL HABERLER Kırıkkale'de, sürücü ve yolculara ateş ölçümü
Kırıkkale'de sokaklara ' mesafeyi koru' çıkartmaları yapıştırıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de sokaklara ' mesafeyi koru' çıkartmaları ...
Uzmanlar 'koronaya karşı sarımsak tüketin' dedi, fiyatlar 60 liraya kadar çıktı 'Korona savar' sarımsak fiyatları ikiye katlandı
YEREL HABERLER Uzmanlar 'koronaya karşı sarımsak tüketin' dedi, ...
Yaşlı insan kılığına giren baba ve minik oğlu 'evde kal' dedi
YEREL HABERLER Yaşlı insan kılığına giren baba ve minik oğlu 'evde ...
Vali Sezer'den korona virüs açıklaması: "Cezai işlem uygulanacaktır"
YEREL HABERLER Vali Sezer'den korona virüs açıklaması: "Cezai işlem ...
(Görüntülü) Kırıkkale'de 'Seyahat Kurulu' oluşturuldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kırıkkale'de 'Seyahat Kurulu' oluşturuldu
Kırıkkale'de 'Seyahat Kurulu' oluşturuldu
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 'Seyahat Kurulu' oluşturuldu
Şehirler arası seyahat kısıtlaması başladı Şehirler arası seyahatte özel nedeni olan yolculara izin çıkmadı Kırıkkale’de seyahat etmek isteyen yolcular yeni uygulamaya takıldı
YEREL HABERLER Şehirler arası seyahat kısıtlaması başladı Şehirler ...
Mahalle muhtarı yaşlıların hizmetine koşuyor
YEREL HABERLER Mahalle muhtarı yaşlıların hizmetine koşuyor
Başkan Saygılı'dan sağlık personellerine jest
YEREL HABERLER Başkan Saygılı'dan sağlık personellerine jest
Otomobil karşı şeride geçip ters devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil karşı şeride geçip ters devrildi: 1 yaralı
Kırıkkale Valiliğinde korona virüs mesaisi
YEREL HABERLER Kırıkkale Valiliğinde korona virüs mesaisi
Kırıkkale’deki halk pazarlarında 3 metre kuralı Zabıta ekipleri pazarcı esnafına çöp poşeti ve uyarıcı levhalar dağıttı
YEREL HABERLER Kırıkkale’deki halk pazarlarında 3 metre ...
43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de otogar boş kaldı
YEREL HABERLER 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de otogar boş ...
Kırıkkale'de bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kırıkkale'de bıçaklanan lise öğrencisi hayatını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X