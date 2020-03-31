43 ilin geçiş güzergahında korona virüs denetimleri havadan görüntülendi Kural ihlali yapan sürücü ve yolculara ceza kesildi Kara yolundan geçen tüm araçlar tek tek durduruldu

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Tek tek durdurulan araçların sürücülerinde ve yolcularda ateş ölçümü yapılırken uyarılara uymayanlara da ceza yazıldı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid19) salgının hızla yayılmasının ardından Kırıkkale Valiliğince denetimler üstü düzeye çıkartıldı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'deki Bölge Trafik Denetleme ve Uygulama noktasında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa korona virüs denetimleri gerçekleştiriliyor. Ekipler, kara yolu üzerinde trafik denetimlerinin yanı sıra sürücü ve yolcuların ateş ölçümlerini yaptı. Trafik ekiplerince, sürücülere gidecekleri istikameti sorularak acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Seyahat eden vatandaşlara da 14 kural hatırlatılarak uyması gereken kurallar da anlatıldı. Araçlar denetim kapsamında tek tek durdurulup kontrol edilirken uygulama da havadan görüntülendi.



Kural ihlali yapan sürücü ve yolculara ceza kesildi

Denetimlerde, İstanbul'dan Van'a seyahat eden minibüs sürücüsü ile 5 yolcuya 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “emre aykırı davranış” başlıklı 32'nci maddesinde gereğince 393 Türk Lirası, araç sahibine de "yetki belgesiz taşımacılık" suçundan 2 bin 174 lira para cezası yazıldı. Ankara'dan Yozgat'a seyahat eden minibüs sürücüsüne de terminal çıkış belgesi olmadığı için bin 83 lira idari para cezası kesildi.



"Vatandaşımızın korona tedbirlerinden dolayı ateşleri ölçüldü"

43 ilin güzergah noktası olan Kırıkkale'de korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerin devam ettiğini belirten İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Beydoğan, "Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya konulan tedbirler dahilinde valilik sınırlarımız içerisinde jandarmamız ve sağlık personellerimiz ile beraber halkımızın daha mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için vatandaşımızın korona tedbirlerinden dolayı ateşleri ölçüldü" dedi.



"Biz sizler için sokaktayız, lütfen sizler evlerinizde kalın"

Beydoğan, "Ayrıca bu ölçümler sırasında her hangi bir çıkış belgesi almadan iller arası seyahat yapan vatandaşlarımıza gerekli yasal işlemleri uyguluyoruz. Vatandaşımız ne yazık ki illegal yollardan İstanbul ilinden çıkarak Van'a yolculuk yapan bir kaç minibüse işlem yapmak zorunda kaldık. Ankara'dan çıkıp gelen bu tip minibüslerimiz vardı. Lütfen bu yollara girmeyin bizler sizlerin sağlığı için bu tedbirleri uyguluyoruz. Sizler için bu hastalığa rağmen halen uygulamalarımıza devam ediyoruz. Biz sizler için sokaktayız, lütfen sizler evlerinizde kalın. Sizleri çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

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