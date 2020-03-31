Kırıkkale Belediyesi yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor

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Kırıkkale Belediyesi Zabıta ekiplerince, 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüs (Covid19) salgının hızla yayılmasının ardından Kırıkkale Belediyesi, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, Vefa İletişim Merkezi ve Koordinasyon Merkezi aracılığıyla gıda, ekmek, ilaç gibi temel ihtiyaçları evlerine kadar teslim ediliyor.

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