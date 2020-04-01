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86 yaşındaki vatandaş: “Araba benziyor yakıyor devlete zarar vermeyelim” Önce sigara istedi ardından 'devlete zarar vermeyelim' dedi Yaşlı vatandaşlar uyarılara aldırış etmiyor

İHA

Kırıkkale'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaşlı bir vatandaş, kendisini ekip otosuna bindirmek isteyen polislerden bir paket sigara istedikten sonra 'arabanız benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim' diyerek evine dolmuşla gitmek istedi.

86 yaşındaki vatandaş: “Araba benziyor yakıyor devlete zarar vermeyelim” Önce sigara istedi ardından 'devlete zarar vermeyelim' dedi Yaşlı vatandaşlar uyarılara aldırış etmiyor

Kırıkkale’de sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaşlı bir vatandaş, kendisini ekip otosuna bindirmek isteyen polislerden bir paket sigara istedikten sonra 'arabanız benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim' diyerek evine dolmuşla gitmek istedi.
Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid19) salgının hızla yayılmasının ardından ülkede 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan insanların sokağa çıkma yasağı getirildi. Kırıkkale’de sokağa çıkma yasağına çoğunluk uyarken, sokaklarda 65 yaş üzeri vatandaşlara da nadiren rastlandı. Ekipler de dışarıda oldukları tespit edilen yaşlıları uyararak evlerine gönderiyor.

Önce sigara istedi ardından 'devlete zarar vermeyelim' dedi
Kırıkkale merkez Ovacık Mahallesi'nde 65 yaş üzerinde sokağa çıkan iki kişi, bekçilerin ihbarı üzerine gelen polislere dakikalarca zorluk yaşattı. 86 yaşında olduğu öğrenilen bir vatandaşa da evinde kalması gerektiği hatırlatıldı. Vefa Sosyal Destek Grubunun kendilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını söyleyen polislerden bir paket sigara talep eden yaşlı şahıs, ardından “Beni yanlış anlıyorsunuz. Şu araba benzin yakıyor devlete zarar vermeyelim” diyerek evine dolmuşla gitmek istedi. İsmi öğrenilemeyen diğer bir vatandaş da bankaya olan senedini ödemeden gitmek istemedi. Daha sonra banka ve polis görevlilerince yaşlı vatandaş zorla ikna edildi. Polisi dakikalarca uğraşın ardından her iki vatandaş araca bindirilerek emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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