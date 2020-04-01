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Minik kardeşlerden hemşire annelerini görebilmek için 'evde kal' çağrısı 9 ve 6 yaşındaki kardeşler; "Annemizin eve gelmesi için lütfen evde kal Türkiyem"

İHA

Korona virüs (kovid19) tedbirleri nedeniyle Kırıkkale'de hemşire anneleri ile yüz yüze görüşemeyen Elden kardeşler Türkiye'ye 'evde kal' çağrısında bulundu.

Minik kardeşlerden hemşire annelerini görebilmek için 'evde kal' çağrısı 9 ve 6 yaşındaki kardeşler; "Annemizin eve gelmesi için lütfen evde kal Türkiyem"

Korona virüs (kovid19) tedbirleri nedeniyle Kırıkkale’de hemşire anneleri ile yüz yüze görüşemeyen Elden kardeşler Türkiye’ye 'evde kal' çağrısında bulundu.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden Korona virüs (Covid19) ile mücadelede en büyük görev sağlık görevlilerine düşüyor. Süreç kapsamında anneleri ile görüşemeyen Eldem kardeşler de, Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire olan annelerine destek ve sosyal mesaj vermek için video çekti. Korona virüs tedbirleri kapsamında hastanede çalışan annelerini yüz yüze göremeyen 9 yaşındaki Elvin Elden ile kardeşi 6 yaşındaki Kaan Efe Elden, “Annemizin eve gelmesi için evde kalın” çağrısında bulundu.
Korona virüsü Kurtuluş Savaşı’ndaki düşmana benzeten Elden kardeşler, “Bu bir Kurtuluş Savaşı gibi. Düşman virüs, asker ise sağlıkçılardır. Biz bu savaşı da kazanacağız. Bizim annemiz sağlıkçı, annemizin eve gelmesi için lütfen evde kal Türkiyem” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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