Kırıkkale'de 768 litre kaçak mazot ele geçirildi

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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde düzenlenen operasyonda 768 litre kaçak mazot ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahşılı ilçesinde bir iş yerinde kaçak akaryakıt satıldığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde söz konusu adrese yapılan operasyonda 768 litre kaçak mazot ele geçirildi. Konuyla ilgili H.G. isimli şahıs gözaltına alınırken hakkında adli işlem başlatıldı.

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