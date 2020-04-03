Kırıkkale'de su faturalarına korona virüs tedbiri

Kırıkkale Belediyesi, sayaç okuma ve faturalandırma işlemlerini 3 ay süre ile durdurdu.
Kırıkkale'nin dört bir yanında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları 7/24 devam ederken, yeni tedbirler de bir bir hayata geçiriliyor. Kent genelinde “Evde Kal Kırıkkale” çağrısıyla farkındalık oluşturan Kırıkkale Belediyesi, sayaç okuma ve faturalandırma işlemlerini 3 ay süre ile durdurdu. Alınan kararda faturaların sistemsel olarak 3 ay süresince son 2 yılın ilgili ayına ait tüketim ortalamaları alınarak faturalandırma işlemi yapılacağı belirtildi.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-