Fransa’dan getirilen 143 kişi yurtta karantinaya alındı Kırıkkale’deki KYK yurduna 143 kişi yerleştirildi

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Fransa’dan özel uçakla Ankara’ya getirilen 143 kişi, Kırıkkale’deki öğrenci yurdunda tedbir amacıyla karantinaya alındı.

Fransa’dan özel uçakla Ankara’ya getirilen 143 kişi, hava limanında yapılan sağlık kontrollerinin ardından polis eşliğinde otobüslerle Kırıkkale’ye taşındı. Aralarında işçi, tır şoförü, iş adamı ve öğrencilerin de bulunduğu vatandaşlar, Yahşihan ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdunda karantinaya alındı. Otobüsten inmeden hemen önce maske ve eldivenleri yenilenen, yurda girişte tek tek ateşleri ölçülen ve sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, tek kişilik odalara yerleştirildi. Polis, bekçi ve jandarmanın da binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı. AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri de hazır bulundu.

Yurtlarda 14 gün karantina altında tutulacak kişilerin ihtiyaçları Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da süreç boyunca bu kişilere destek sağlayacak.

7 otobüs ile kente getirilen ve karantinaya alınan 143 kişinin ayrı odalarda kalacağı, koridorlara da çıkışlarının yasak olduğu ve güvenlik kameraları ile güvenlik görevlilerince 7 gün 24 saat takip edileceği bildirildi. Odalarda hiçbir malzeme eksiğinin olmadığını belirten yetkililer ihtiyaç olabilecek her şeyin tam olduğunu belirtti.

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