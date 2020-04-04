Kaldırıma çıkan otomobilin 2 kişiye çarptığı anlar kamerada Kırıkkale'de bir otomobil kaldırımdaki 2 kişiye çarptı

Kırıkkale’de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Kaza, öğlen saatlerinde merkez Ovacık Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Z. idaresindeki 06 BPM 719 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak önce elektrik direğine ardından da burada yürüyen 2 kişiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan F.O. (32) ile M.K. (62) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobilin sürücüsü de polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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