Kırıkkale'de meydanlar güvercinlere kaldı

Kırıkkale'de korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle insanların dışarı çıkmaması ile meydanlar güvercinlere kaldı.

Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid19) salgının hızla yayılmasının ardından ülkede 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Tarihin en sakin günlerini yaşayan Kırıkkale'de vatandaşlar uyarıları dinleyerek evlerinden dışarı çıkmazken, kentin en işlek caddeleri ve meydanlar güvercinlere kaldı. Kırıkkale Valiliği tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda ise, "Meydan güvercinlere kaldı. Onların da bu durumdan memnun olmadığı belli. Elbette bu meydanlar yine cıvıl cıvıl olacak. Yalnızca biraz sabır" ifadelerine yer verildi.

Kent genelinde polis, bekçi ve zabıta ekiplerince tüm kamuya açık mekânlarda kalabalık oluşturacak şekilde vatandaşların bulundurulmaması sağlanıyor. Sosyal mesafeye en az 3 adım olarak mutlaka riayet edilmesi için uygulamalar titizlikle yürütülüyor. Öte yandan önlem amaçlı dezenfeksiyon çalışmaları da kent genelinde devam ediyor.

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