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Vali Sezer'in Berat Kandili mesajı

İHA

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Sezer'in Berat Kandili mesajı

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Vali Sezer mesajında, "Üç ayların manevi havası içerisinde idrak edeceğimiz kutsal gecelerden biri olan ve bizlere Ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandiline, milletçe bir kez daha erişmenin mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz. Berat Kandili; Allah'ın bütün kullarına rahmet, lütuf ve mağfiret kapılarını aralayarak kullarını bağışladığı, dualarına karşılık verdiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri daha fazla mükâfatlandırdığı mübarek gecelerden birisidir. Manevi duyguların kuvvetlendiği, sevgi, kardeşlik ve barış duygularının da içten hissedilerek yaşandığı müstesna gecelerimizden olan Berat Kandilini vesile bilerek dua kapılarının sonuna kadar açık olduğu bu gecede, sağlıklı günlere kavuşmak için dua edelim. İnsanın can güvenliğini sağlamak yüce dinimizin ana gayelerinden biridir. Bu anlamda tüm dünyayı saran salgının ülkemizde yayılmasının önlenmesi maksadıyla devletimizin almış olduğu tedbirler kapsamında hemşehrilerimizin bu mübarek geceyi evlerinde idrak etmeleri, vatandaşlarımızın sağlığını korumaya yönelik alınan tedbirlere uymaları büyük önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle İslam âleminin ve Kırıkkaleli hemşehrilerimin Berat Gecesini tebrik ediyor; bu mübarek gecenin, İslam dünyasının ve tüm insanlığın içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtuluşuna ve hidayetine vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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