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Halk Eğitim Merkezleri günde 7 bin maske üretiyor Vali Sezer'den maske üreten merkeze ziyaret

İHA

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, koruyucu maske üretimi yapılan Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Halk Eğitim Merkezleri günde 7 bin maske üretiyor Vali Sezer'den maske üreten merkeze ziyaret

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, koruyucu maske üretimi yapılan Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti.
İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan kararlarlar doğrultusunda salgının yayılmaması için sosyal mesafe ile birlikte pazar yeri,market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerinde maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından Kırıkkale'deki Halk Eğitim Merkezlerinde maske üretim çalışmaları başlatıldı. Vali Yunus Sezer de, günde 5 bin koruyucu maskenin üretileceği merkezi ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Vali Sezer, "Maskelerin vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtımına devam ediyoruz.İl ve İlçe Halk Eğitim Merkezlerimizde günlük 7 bin maske üreteceğiz. Tüm dünyayı saran bu salgından kaynaklarımızın tamamını sefer ederek ülke olarak, Kırıkkale olarak en az etkiyle geçirmeliyiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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