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Dünya ekonomisini yaralayan Korona virüs, oto lastik sektörünü etkilemedi Emniyet ve sağlık birimlerinin araçları için 7/24 çalışıyorlar Kış lastiği uygulaması bitti; sürücüler oto lastikçilerin yolunu tuttu

İHA

Dünya ekonomisini yaralayan Korona virüs, oto lastik sektörünü etkilemedi Emniyet ve sağlık birimlerinin araçları için 7/24 çalışıyorlar Kış lastiği uygulaması bitti; sürücüler oto lastikçilerin yolunu tuttu

Dünya ekonomisini ve birçok meslek sektörünü derinden yaralayan Korona virüs (Covid19), oto lastikçilerini etkilemedi. Kış lastiği uygulamasının bitiş tarihinden itibaren motorlu taşıt sürücüleri oto lastikçilerin yolunu tuttu.
Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüs (Covid19) salgının hızla yayılmasının ardından dünya ekonomisini ve beraberinde birçok sektörü derinden etkiledi. Ülke genelinde birçok esnaf kepenk kapatmak zorunda kalırken kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan araç sürücüleri de Nisan ayının ilk haftasında oto lastikçilerin yolunu tuttu. Korona virüs nedeniyle mücadele eden emniyet ve sağlık birimlerinin araç lastik değişimleri için işyerlerini 7/24 esasına göre açık tutuyorlar.
Kırıkkale'de sanayi sitesinde lastik satışı yapan Özgür Kapucu, ticari olarak Korona virüs salgınından etkilenmediklerini ve işlerinin yoğun olduğunu söyledi.

"Dünyada korona diye bir virüs çıktı"
Birçok sektörü Korona virüsün kötü bir şekilde etkilediğini belirten Kapucu, şunları kaydetti:
“Burası da bizim lastik dükkânımız. Lastik, akü, yerel bir marka bayisiyiz. Dünyada korona diye bir virüs çıktı. İnşallah bir an evvel bizi dünyadaki tüm insanlığı kurtarır. Birçok sektörde korona kötü bir şekilde etkisini gösteriyor. Aklıma gelen şu anda berberler, toplu mekânda oturulan yerler, düğün salonları gibi yer kapalı. İnşallah biran evvel bu hastalıktan kurtulup eski günlerimize geri döneriz."

“Lastiğini değiştirip sonra evlerine dönüş yapıyorlar"
Kapucu, "Ama lastik sektörüne geldiğimiz zaman hiçbir değişiklik görmedik. Biz yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tam da kış lastiği, yaz lastiği geçiş dönemine denk geldi. Görüntü itibariyle epey bir yoğun. Hava yağmurlu olduğu zaman biraz durgunluk oluyor şu anda hava çok güzel haliyle insanlar da içeride otura otura sıkılıyorlar. Bir lastiğini değiştirip sonra evlerine dönüş yapıyorlar” dedi.

"Ambulans olsun biz bunların lastiklerini değiştiriyoruz"
Her ne olursa olsun evden çıkılmaması gerektiğini belirten Kapucu, “Buradan evlerinden çıkmamalarını da tavsiye ediyoruz. Biz burada polis olsun, jandarma olsun, yerel halkımız olsun hepsinin lastiklerini biz burada değiştirmek zorundayız. Onların da mecburen ihtiyaçları devam ediyor. Tüm ekiplerimiz işlerine bakıyor. Ambulans olsun biz bunların lastiklerini değiştiriyoruz. Ondan dolayı da biz mecburen çıkmak zorundayız. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Halkımız da inşallah ellerinden geleni yapsın. Bu günleri hep beraber atlatacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Kapucu, kış mevsiminde de işlerinin düşük olduğunu belirterek, "Kış sezonuna göre geçen seneye göre biraz durgunluk oldu. Bunun etkisi de kışın biraz yumuşak geçmesi kar yağmaması. Ondan dolayı da tabi ki etkisi oldu" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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