Kırıkkale'de bir köy karantinaya alındı

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Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı köyü, yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak Keskin İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 10.04.2020 tarih ve 2020/05 sayılı kararıyla 11 Nisan 2020 tarihinde saat 00.00 itibarıyla 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır" denildi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Büyükafşar köyü de 8 Nisan tarihinde karantina altına alınmıştı.

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