Karantinada sürpriz doğum günü

<br>Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KATAR'dan getirildikten sonra koronavirüs önlemleri kapsamında Kırıkkale´de yurtta karantinaya alınan 309 kişiden Aylin Şençift (25) ve Kadir Yüncer'in (29) doğum günleri, pasta kesilerek kutlandı.<br>Geçen hafta Fransa ve Katar'dan getirilen biri bebek 309 kişi, Kırıkkale'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilerek karantinaya alındı. Katar'dan gelen ve Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Aylin Şençift ile Kadir Yüncer için yurt görevlileri sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi. Tulumlu ve maskeli görevliler, hazırlattıkları doğum günü pastaları ile Şençift ve Yüncer'in kapılarını çaldı ve doğum günlerini kutladı. Şençift ve Yüncer, sürpriz karşısında hem şaşırdı hem de büyük mutluluk yaşadı ve görevlilere teşekkür ettiler. DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Hasan AKYILDIZ<br>2020-04-11 11:34:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.