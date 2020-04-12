Delice Belediyesi, yüz koruyucu siperlik ve maske dağıttı

Kırıkkale'nin Delice İlçe Belediyesi, Korona virüsü (Covid19) tedbirleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara toplamda 5 bin adet yüz koruyucu siperlik ve maske dağıttı.

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüs (Covid19) salgının hızla yayılmasının ardından önlemlerini üst düzeye çıkartan Delice Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı dezenfekte çalışmalarının yanı sıra esnaf ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yaptı. İlçede salgına karşı mücadele eden emniyet, sağlık ve diğer resmi kurumlardaki personellere de yüz koruyucu siperlik maske verildi. Şu ana kadar 5 bin adet maske dağıtılırken maske temininin devam edeceği bildirildi.

Herkesi kurallara uyması noktasında uyaran Belediye Başkanı Turgut Özdem, bu süreçte vatandaşların evde kalmalarının hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için daha iyi olacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.