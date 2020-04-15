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7 yaşındaki Fatih'e polislerden sürpriz doğum günü Evden çıkamayan miniğe unutulmaz yeni yaş kutlaması

İHA

Kırıkkale'de polis ekipleri, Korona virüs tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkamayan Muhammed Fatih Varışlı'ya (7) sürpriz yaparak eve getirdikleri pastayla doğum gününü kutladı.

7 yaşındaki Fatih'e polislerden sürpriz doğum günü Evden çıkamayan miniğe unutulmaz yeni yaş kutlaması

Kırıkkale'de polis ekipleri, Korona virüs tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkamayan Muhammed Fatih Varışlı'ya (7) sürpriz yaparak eve getirdikleri pastayla doğum gününü kutladı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ekipleri, Korona virüs tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkamayan Muhammed Fatih Varışlı'yı mutlu gününde yalnız bırakmadı. Yüksek İhtisas Hastanesinde sağlık çalışanı olarak görev yapan Mehtap Varışlı ve belediyede görevli Abdurrahman Yarışlı'nın çocukları 7 yaşındaki Muhammed Fatih'in doğum günü olduğunu öğrenen ekipler, doğum gününü kutlamak istedi. Evden çıkamayan Fatih'e unutulmaz bir sürpriz yapan ekipler, miniğin yeni yaşını kutladı.

"Televizyonlarda görüp istiyordu"
Belediyede işçi olarak çalışan baba Abdurrahman Varışlı, "Hepinizden Allah razı olsun. Oğlum çok istiyordu. Televizyonlarda gördü. Polis olmak istiyor zaten kendisi. Motorla gezmek istiyor yunus polisi olup" dedi.
Muhammed Fatih Varışlı da, çok sevindiğini ifade ederek polis ağabeylerine teşekkürlerini iletti. 7 yaşındaki Fatih Yarışlı, doğum gününü kutlayan ekiplere pencereden el sallamayı da ihmal etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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