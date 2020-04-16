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Uzmanından 'evde kal' uyarısı: "Korona virüs gördüğünü değil, değdiğini sobeliyor" 'Evde kal' çağrısına saklambaç örneği İl Pandemi Kurulu Üyesinden apartman sakinlerine önemli çağrı Prof. Dr. Sedat Kaygusuz: "Hastalığın tedavisi bulunana kadar zaman kazanmak için saklambaç oynamaya devam etmeliyiz" "Evde kal ifadesi apartmandaki komşularla iletişimde olabilirsin demek değildir"

İHA

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klnik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sedat Kaygusuz, Korona virüs (Covid19) salgınına karşı alınması gereken önlemlerle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Covid19 hastalığını da Koronavirüs ile oynadığımız bir saklambaca benzetecek olursak, herkes evlere saklansın dedik. Buradaki fark, Korona virüs gördüğünü değil değdiğini sobeliyor" dedi.

Uzmanından 'evde kal' uyarısı: "Korona virüs gördüğünü değil, değdiğini sobeliyor" 'Evde kal' çağrısına saklambaç örneği İl Pandemi Kurulu Üyesinden apartman sakinlerine önemli çağrı Prof. Dr. Sedat Kaygusuz: "Hastalığın tedavisi bulunana kadar zaman kazanmak için saklambaç oynamaya devam etmeliyiz" "Evde kal ifadesi apartmandaki komşularla iletişimde olabilirsin demek değildir"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klnik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sedat Kaygusuz, Korona virüs (Covid19) salgınına karşı alınması gereken önlemlerle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Covid19 hastalığını da Koronavirüs ile oynadığımız bir saklambaca benzetecek olursak, herkes evlere saklansın dedik. Buradaki fark, Korona virüs gördüğünü değil değdiğini sobeliyor" dedi.
Çin'de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen Korona virüs (Covid19)'a karşı tüm dünyada ve Türkiye'de çalışmalar devam ediyor. Salgının daha da yayılmaması için de sık sık 'evde kal' çağrıları yapılıyor. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klnik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Koordinatörü Prof. Dr. Sedat Kaygusuz, vatandaşların yetkililer tarafından yapılan tüm uyarılara hassasiyetle özen göstermesi gerektiğini belirtti. 'Evde Kal' mesajının 'virüse yataklık ve yayılması için aracılık etme' anlamı taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Sedat Kaygusuz, Covid19'un tedavisinin bulunana dek adeta salgınla saklambaç oynamaya devam edilmesi noktasında da uyarılarda bulundu.

"Korona virüs gördüğünü değil, değdiğini sobeliyor"
Prof. Dr. Kaygusuz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada herkesin evlerinde saklanmaya devam etmesi gerektiğini aktardı. Prof. Dr. Kaygusuz, "Hepimiz saklambaç oynadık, oynarız da. Oyun başladığında görünen oyuncu sobelenir. Covid19 hastalığını da Korona virüs ile oynadığımız bir saklambaca benzetecek olursak herkes evlere saklansın dedik. Buradaki fark, Korona virüs gördüğünü değil değdiğini sobeliyor. Bahsettiğimiz solunumsal bulaş ile temasla bulaş yollarına karşı olan önlemlerin alınmasıyla; yani insanlardan en az 1.5 metre uzak bulunarak sosyal mesafe deniliyor, biyolojik mesafe de denilebilir, çok şüpheli bir alandaysak maske takarak ellerimize bir şekilde temas eden virüsü sabunla veya dezenfektanla yıkamalıyız. Sabun veya deterjan, virüsün zarf dediğimiz en önemli kısımlarından olan bir uzvunu bozduğu için, onu etkisiz hale getirir. Virüsün sobelemesinden pekala kurtulabiliriz. Aksi halde virüs yayılmaya devam edecektir" dedi.

"Virüse karşı saklambaç oynamaya devam etmeliyiz"
Herkesin üzerine düşen sorumluluğu fark etmeye davet eden Kaygusuz, "Esasen virüs, bazı başka virüslerde olabildiği gibi bir süre sonra etkinliğini kaybeder ise hastalık yavaşlayabilir. Aşıya karşı çok etkili bir ilaç bulunabilir. Virüse karşı etkili olabilecek bir aşı geliştirilebilir. İşte tüm bu ihtimallerden hiç olmazsa biri gelişsin diye zaman kazanmak için saklambaç oynaya devam etmeliyiz, evde veya bahçede ama virüsün bulaşabileceği tüm ihtimalleri bilerek dikkate alarak davranmak durumundayız. Bunu toplum olarak başarabilirsek bir ay içerisinde hatırı sayılır bir azalma görülecektir" ifadelerini kullandı.

"Evde kal ifadesi apartmandaki komşularla iletişimde olabilirsin demek değildir"
Yapılan bazı yanlışlara da değinen Prof. Dr. Kaygusuz konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ancak bu bulaş yollarını ihlal edersek, yani 'evde kal' uyarısındaki mantığı anlamazsak ki biraz açayım, evde kal ifadesi apartmandaki komşularla iletişimde olabilirsin demek değildir, misafirliğe gitmek veya misafir kabul etmek değildir. Her ailenin dışarı çıkan bir bireyi olabilir ki eve dönüşünde virüs getirebilir. O halde 'evde kal' mesajı 'virüse yataklık ve yayılması için aracılık etme' anlamında anlaşılmalıdır."

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